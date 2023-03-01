照明燈損壞橋面斑駁 汐止水蓮橋門面要改善
汐止金龍湖風景很美，尤其晚上夜景也不錯，只是橫跨的水蓮橋，雖然，有光雕燈、地燈，不過，損壞率高，影響美觀，另外，橋面護爛油漆剝落斑駁，影響整體景觀，所以，今(1)日新北市議員張錦豪會勘，要求盡快修復。
湖蓮里長翁春娟說，水蓮橋晚上有光雕，也叫彩虹橋，是一座對金龍湖、社后地區很重要的景觀，但是護欄都已經斑駁多年了，卻沒有修繕油漆，景觀受影響，還有地燈也損壞，晚上燈不亮影響用路人的安全，尤其夏天有蛇出沒，這麼漂亮的橋，彩虹燈故障的話整體景觀也受影響，所以，也請新北市議員張錦豪能夠協助改善。
新北市議員張錦豪表示，緊鄰金龍湖也是通往水蓮山莊的水蓮橋已經二十多年，因為光雕燈及地燈出現損壞故障的情形，今天請公所還有養工處現場會勘，要求針對燈具損壞的部分進行修復，還有橋面兩側的護欄因為已經斑駁不堪，也要求重新上漆，光雕燈及地燈預計會在一個月內改善完成，至於護欄會在六月中完成重新上漆，讓水蓮橋整體都更好。
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