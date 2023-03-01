瑞芳銅山里共餐吃免錢 各界贊助長者具凝聚力

瑞芳區金瓜石的銅山里每周三都會舉行銀髮共餐，尤其都讓長者吃免錢，讓長者備感貼心，里長陳嶽生希望金瓜石山區長者都可以多走出家門，因此也有許多善心人士有錢出錢，有力出力，讓銅山里共餐不斷炊，也讓社區間藉由共餐更具凝聚力。

銅山里里長陳嶽生說，當初成立共餐的目的，就是希望長者不要都待在家裡，有空就多出來走走，金瓜石地區許多長者平時子女都不在家，也藉由銀髮共餐彼此可以相互關心，了解身心狀況，適時的提供協助。銅山里銀髮共餐都是讓長者吃免錢，也感謝平時有許多關心金瓜心長輩的人士，有錢出錢有力出力，加上社區媽媽們用心料理，讓共餐氣氛都很融洽。

參加共餐的長者就說，銅山里共餐每次都很豐盛，也很有家常的味道，因此開辦以來每周都會報到，大家彼此見面吃飯，聊聊近況彼此聯絡感情，促進生活樂趣。