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強行丟輪胎回收險砸女清潔隊員 新北環局已蒐證

中央社／ 新北1日電

新北市某機車行業者想多丟棄廢輪胎至資源回收車遭拒，強行把廢輪胎丟上車時險砸到女清潔隊員，事後業者道歉。新北市環保局表示，事涉攻擊清潔隊員，已蒐集事證。

新北市環保局今天以訊息說明，在昨天這起資源回收車收運過程中，因車上貯放空間有限且需顧及後面其他民眾交付回收權益，要求對方先交付2捆（6個）輪胎回收，但對方不聽清潔隊員勸阻，強行再把另1捆輪胎大力拋擲丟上資收車後方作業區，女清潔隊員險遭砸傷。

對於這起事件，環保局表示，涉及對執行公務中清潔隊員的攻擊行為，已蒐集事證，後續女清潔隊員若主張相關權益，將協助處理。

環保局指出，資源回收車空間有限，為確保循線收運作業順暢，民眾若有大量資收物或垃圾需清理時，請分次排出或可直接送至清潔隊的定點收運廠區，避免影響後面倒垃圾民眾的權益。

環保局呼籲民眾尊重、體諒第一線清潔隊員作業辛勞，交付資收物時，配合相關規定且不要拋擲，以免砸傷隊員或發生危險。

資源回收

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