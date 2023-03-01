自主防災社區再添一處 淡水埤島里練演強化自救

淡水區埤島里成立自主防災社區，是淡水區成立第11個自主防災社區，在里內工業廠區前以及里辦公室旁空間舉辦區級災害防救自主防災演練，希望透過平時訓練，讓每一位居民都可以成為救災好幫手。

新北市消防淡水中隊長陳瑞宏表示，淡水區與新北市在過去於全國防災成績表現亮眼，現在極端氣候愈來愈頻繁，社區有自救能力相當重要，不僅可以保護自己也可以協助其他人，在災害時將損失降低。

這一次演練項目中，抱括了摸擬颱風及地震發生後，透過里長與居民組成的應變中心與公所聯繫，居民自行排除障礙，協助疏散災民等等，每一個步驟都相當確實。

淡水區公所主祕徐天平表示，埤島里是淡水區成立第11個自主防災社區，在災害發生時，自救比例佔了七成，因此更希望將民眾自身的急救技能，藉由防災社區的演練提升，讓每個居民都可以成為第一時間的急救幫手，更可以發揮社區互助精神，達到防災自主的目的。