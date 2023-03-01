汐止忠孝東路路燈箱阻人行道 地方盼能遷移

汐止區忠孝東路居住人口不少，平時進出的人車很多，不過，在靠近茄苳路口的人行道上，有座路燈箱就矗立在人行道上，造成行人通行上的不方便，所以，橋東里辦公處也反應相關單位，希望能夠儘快遷移。

橋東里長陶威中說，汐止忠孝東路、茄苳路口是屬於人車比較多的路口，不管是從那一邊過馬路，都很不方便，因為，路燈開關箱就很突兀的矗立在人行道中間，已經接到不少民眾的陳情和建議。

陶威中表示，在路口的路燈開關箱這個設備也是當初好幾十年前就已經在這個地方了，但是這邊的車子行人越來越多，所以，請相關單位能夠協助遷移，移大概六至八米，跟路燈在同一個地方，才不會擋住行人在過馬路的動線，因為牽涉到管線需要配合遷移，因為有牽涉到電，還要跟台電、公所協調後，才能遷移，大概是需要二、三個月的時間。