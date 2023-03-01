三芝公所耐震補強工程啟動 民眾洽公由側後門進出

三芝區公所行政大樓經過專業團隊大樓健檢，發現為高氯離子的建物，因此今年度也開啟了結構補強工程，工程自即日起到6月19日，工程團隊除了做起最嚴密的保護，守護洽公與路過民眾的安全，區公所也提醒洽公民眾可以多加利用側門與後門進出，以避免危險發生。

三芝區長賴小萍指出，三芝區公所行政大樓已經建有35年，經過專業的工程技師團隊評估，判斷為高氯離子建物，為了守護洽公民眾與辦公同仁安全，大樓進行耐震補強的工程，工期預計將會進行120個日曆天，預計6月19日完工，而工程團隊也已經做起最嚴實的保護措施，確保洽公與路過民眾的安全。

除了大門口進行最嚴密的保護措施，公所周邊的通道也可以見到拉起了三角錐與連桿，而通道上方更拉起圍網避免磁磚掉落砸到用路人，還有貼心的小標語提醒民眾，即將要通過工區範圍，請不要逗留，要快速並小心的通過，以避免危險。

三芝區長賴小萍說，雖然門面圍起圍籬，不過大門口出入的功能依舊是不受到影響，也特別提醒洽公的民眾，行得安全還可以多加利用側門與後門來進出，而未來在耐震補強工程完工後，未來也將要帶給民眾嶄新的門面外觀與更安全、舒適的洽公環境。