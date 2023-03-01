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安坑輕軌連假平均搭乘破2萬人次 試營運時間延長到12點

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北捷運公司評估搭乘人流及通勤通學需求後，宣布3月6日起將原先試營運期間的營業時間早上10點至晚間6點，調整為早上6點至晚間24點的正常營運時間。記者張睿廷／攝影
新北捷運公司評估搭乘人流及通勤通學需求後，宣布3月6日起將原先試營運期間的營業時間早上10點至晚間6點，調整為早上6點至晚間24點的正常營運時間。記者張睿廷／攝影

安坑輕軌於2月10日正式通車試營運，前3天即擁入6萬5千人次，而228連假4天期間，搭乘人數也達到9萬人，平均每日有超過2萬2千人次搭乘，而整體安坑輕軌試營運旅次將近30萬人次，也同時帶動新北環狀線十四張站運量成長約30%。

新北捷運公司評估搭乘人流及通勤通學需求後，宣布3月6日起將原先試營運期間的營業時間早上10點至晚間6點，調整為早上6點至晚間24點的正常營運時間，仍維持首月免費原則，可免費搭乘至3月12日止。

新北捷運公司說，安坑輕軌2月10日下午1時正式發出首班車，至228連假結束為止，整體搭乘人數將近30萬人次，至今幾乎每天早上9點前就有民眾開始排隊，加上安坑輕軌K9十四張站可與新北環狀線十四張站銜接轉乘，也帶動新北環狀線十四張站運量成長約30%，提供安坑地區居民前往雙北市區更加的便捷與快速的服務。

新北捷運公司表示，試營運前期的班距，也因人潮考量，由原先設定的10分鐘加密至7.5分鐘，減少民眾等候時間。市府評估後決定3月6日起，開始提供早上6點至晚間12點的全日正常營運服務，提供周邊社區居民通勤通學另一種出行選擇。

新北捷運公司指出，由於仍在免費搭乘期間，至3月12日凡持電子票證搭乘安坑輕軌進出站刷卡仍然免費，民眾可上新北捷運公司官網查詢詳細列車時刻表。

新北捷運公司說，安坑輕軌正式營運的營業時間為早上6點至晚上12點，運行模式將分為「全程車」及「區間車」兩種。「全程車」指由K1雙城站運行至K9十四張站，整體行駛時間約為21分鐘；「區間車」是指由K6安康站運行至K9十四張站，行駛時間約9分鐘。

新北捷運公司指出，兩種模式的重疊區間「K6安康站至K9十四張站」，尖峰時間班距平均7.5分鐘，離峰時間班距平均15分鐘；非重疊區間「K1雙城站至K5景文科技大學站」，尖峰時間班距為10至15分鐘，離峰時間班距則為平均15分鐘，在未來正式收費後，票價將採階梯費率制，一段票價為20元，最高25元。

安坑輕軌 新北 捷運

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