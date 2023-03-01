世界棒球經典賽在台中 盧秀燕：市府、民間齊心辦好活動

國際同濟會台中區、中A區、中B區及中C區主席今拜會市長盧秀燕，盧秀燕表示，台中市是全國第二大城市，感謝同濟會與市府攜手服務市民，照顧弱勢、支持慈善；這次2023世界棒球經典賽在台中，除市府經費，公司行號與社團也贊助資源，大家一同出錢出力辦好活動。

盧秀燕表示，社會局編列預算補助公托、低收及中低收入戶、身心障礙、復康巴士、社區照顧關懷據點及食物銀行等，其中台中市復康巴士全台唯一免費；台中市450處社區照顧關懷據點，讓長輩舒適用餐、安心上課；另也每月補助2萬名弱勢孩童免費營養午餐，市府各項業務都需要經費，光靠市庫不足因應，也需靠民間團體的幫忙。

盧秀燕長說，中市府一年預算約2千億元，台中市民繳給中央的綜合所得稅、營利事業所得稅與營業稅，一年可獲1600億元，但中央撥給地方政府僅600、700億元，預算捉襟見肘，市府只能靠房屋稅、地價稅及燃料稅等，加上公司行號捐贈經費、物資等支撐。