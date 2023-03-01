2023台北玫瑰展登場 逾800品種及玫瑰花海超吸睛

2023台北玫瑰展今日登場。北市工務局今年設計6大展區，包括品種區、花海區、五彩玫瑰園、育種家花園、園藝植物佈展區及祕密花園，超過800種玫瑰品種提供民眾觀賞。此外，還有期間限定活動與周末幸福市集，並與飯店業者合作，每周六會有花藝師帶領房客遊逛，分享玫瑰培育的養護技巧與生活花藝設計新知。

北市工務局表示，台北玫瑰展有別於其他花季活動，透過地植栽培的玫瑰，一年四季都可以賞花，經過長時間的培育、修剪，並克服氣候的多變，打造出玫瑰花海，搭配景觀規劃，可以近距離捕捉到玫瑰及飛機同框的獨特畫面，目前花量已十分可觀，預估3月10日起為盛花期。

工務局說，今年玫瑰花展與晶華酒店合作，推出「玫好假期」住房優惠專案，展期間每周六有首席花藝師帶領房客遊逛台北玫瑰園，分享玫瑰培育的養護技巧與生活花藝設計新知，客房內還提供「玫瑰凍頂烏龍香檳茶」。

今年花展還規劃期間限定活動與周末幸福市集，工務局透露，今年與大花玫瑰休閒農場合作，販售有機玫瑰精露及玫瑰花醬；香根園藝花卉農場販售鮮切花、流行盆栽及園藝資材；天使生活館販售玫瑰花茶及文創商品；全國植栽有迷你玫瑰以及姬玫瑰造型盆景。另外，北市婚攝公會進駐市集，推動「婚紗幸福產業鏈」。

工務局表示，台北玫瑰園內有超過800種珍貴的玫瑰品種，玫瑰帶刺，民眾入園應避免進入花叢，同時為維護良好賞花環境，園區內禁止騎乘自行車及滑板車。