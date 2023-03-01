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疫情趨緩違規開罰增 北市抓近2萬件亂丟菸蒂

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局去年開罰最大宗環境汙染源的廢棄物，以亂丟菸蒂最多近2萬次。本報系資料照。
台北市環保局去年開罰最大宗環境汙染源的廢棄物，以亂丟菸蒂最多近2萬次。本報系資料照。

北市政府主計處今天公布，去年台北市環境汙染源稽查近7.9萬次，最大宗為廢棄物占4成6、其次是噪音約3成；裁處約4.4萬次、罰鍰達9394萬元。北市環保局分析，廢棄物開罰次數最多為亂丟菸蒂，近2萬次更甚前年，應與疫情趨緩有關。

為有效管制環境污染源，北市加強稽查，也提供民眾E化檢舉管道。環保局統計，2022年底轄內稽查對象2萬4462家，共7萬8704次，分別為廢棄物3萬6258次最多、噪音2萬4563次、空氣汙染1萬3049次，其餘為水汙染、毒性化學物質、環境用藥、飲用水等。

其中，空氣汙染稽查數1萬3049次，較前年銳減3萬1127次。主計處說明下滑比例達7成，不只環保局人員巡邏、民眾陳情，另配合環保署政策，只納入機車排氣路邊攔查、攔檢及執行車牌辨識巡查等移動汙染源不合格次數。

噪音稽查數也減少，去年2萬563次比前年少2529次。環保局指出，受疫情影響，前年居家辦公及線上學習的民眾多，因此稽查數相對較高。

環保局根據稽查結果，裁罰違反法令規定的受查廠商或個人且通知限期改善，未改善者將連續處罰，以達管制目的。

去年裁處罰鍰4萬4278次、9394萬元，分別較前年增加1446次、55萬元；去年廢棄物71.77%居冠，共3萬1778次，第二為空氣汙染9289次，占20.98%，兩者合計逾9成，仍是北市最大環境汙染源。

去年廢棄物告發類別，以亂丟菸蒂1萬9637次最多，垃圾包7781次居次。環保局分析亂象，2020年疫情爆發，影響民眾日常生活，後來疫情趨緩，違規丟菸蒂又逐年攀升，相較往年多達2.5萬次以上，市府近年持續宣導，亂丟情形已有減少跡象。

廢棄物 北市 疫情

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