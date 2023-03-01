喊話蔣萬安兌現承諾 社子島自救會陳情撤銷生態社子島

社子島居民抗爭持續未解，自救會今天上午也到市府前抗議，提出四大訴求，並要求台北巿長蔣萬安落實競選政見，撤回柯市府的生態社子島開發方案，停開3月4日的說明會。地政局回應，會將自救會訴求報告市長蔣萬安，並持續溝通。

蔣萬安上任已兩個多月，3月4日將首度由地政局舉辦社子島剔除徵收說明會，不過卻遭居民發現，蔣市府仍沿用前朝柯文哲任內規畫的生態社子島舊方案，向居民說明剔除條件。

社子島自救會成員今天上午十多人赴北市府大樓前抗議，陳情居民高舉抗議布條，並高喊區段徵收「無條件剔除」、「反對區段徵收」、「解除禁建」、「原地改建」。居民也揚言，北市府如果不取消3月4日的說明會，執意要開會，他們將發動大規模、強烈抗議行動，「不會讓你(市府)開會。」

自救會發言人李華萍說，自救會要求蔣市府取消3月4日的說明會；並且撤銷不當的社子島開發案。甚至社子島居民都希望看到蔣萬安本人親自接下居民陳情書，呼籲蔣上任後，也應兌現選舉承諾「用最大同理心、最大誠意處理社子島聚落保留問題」，並讓社子島由下而上重啟溝通。

政大地政系教授徐世榮表示，蔣市長應該要讓社子島居民有尊嚴地活，尤其昨天二二八紀念日，蔡英文總統也提到讓台灣人有尊嚴的活，就是紀念二二八最好方式，所以他今天也訴求，蔣政府也應該讓社子島居民有尊嚴地活。

徐說，北市府給予社子島居民兩層壓迫，第一就是區段徵收壓迫，侵犯人民財產權；第二層壓迫就是都市計畫禁建，不僅禁建不正當、不具公益性，甚至已違憲，要求市府應該回歸正當行政程序，根據都市計畫法第26條，每三、五年就應該要通盤檢討一次都市計畫。

環境權保障基金會研究員許博任提到，居民都期待市長蔣萬安能解決柯文哲任內重大的爭議案件，尤其社子島計畫有嚴重問題，蔣萬安選前也親口承諾要拿出同理心、最大誠意處理，不過上任後第一次說明會，竟沒有任何溝通檢討，質疑蔣「是不是選前釋放善意，選後馬上忘記」，尤其居民至今看不到蔣萬安對社子島的態度，市府現在是不是「無」市長狀態。

居民也要求，蔣市府應撤銷不當生態社子島案，將社子島開發權利還給社子島居民。甚至要求蔣市府應該立即到社子島召開「北市社子島地區原有建築物修繕暫行處理要點」修正的公聽會，讓該要點更符合社子島建物修繕需求，並派駐輔導團隊，輔導社子島居民循相關規定合法修繕房舍。

北市府由地政局副局長王瑞雲接下居民陳情書，地政局表示，目前不管是不是用區段徵收方式開發，生態社子島應該是個大原則、大方向，至於居民提出的保留九大聚落訴求，市府都有持續做深度研議，包括都發局、地政局、土開總隊等持續討論，也會針對九大部落剔除持續與居民溝通。