教社區長輩記錄快消失技藝 她獲新北營造點補助

新北市推動社區營造已20年，今年補助徵件至3月6日，總經費高達320萬。去年度獲營造點補助的江雪鳳，開課教社區長輩如何用手機拍片、剪片，並記錄社區即將消失的技藝「八角竹扇」。

現代人生活快速、都會型態改變，民眾多與社區情感不深厚，缺乏認同感。新北市設立社區營造中心已20年，透過補助營造點各項活動、人才培訓、推廣，增進社區民眾的認同感；其次建立補助辦法，安排社區觀摩、座談會及社區營造成果展，增加社區間交流，其中2012至2022年已補助358個營造點，今年補助徵件至3月6日，總經費高達320萬，年滿18歲成人或立案團體均可提案。

去年度文化局營造點補助的江雪鳳，本職並非導演，因工作受疫情影響開始學習拍攝紀錄片，錄製住家周遭的動植物生態影片，竟在Youtube獲上萬點閱率，讓她進而萌生想為家鄉做更多事的念頭，除邀請攝影老師教導更多長輩如何用手機拍片，也記錄社區即將消失的技藝「八角竹扇」，也讓長輩們的生命找回活力。