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新北比特犬280隻尚有33隻未絕育或免絕育 最重罰25萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
比特犬養在家門口但未戴上嘴套。圖／新北市動保處提供
比特犬養在家門口但未戴上嘴套。圖／新北市動保處提供

今年2月新北動保處接獲民眾通報有飼主將比特犬飼養在家門口，民眾再次檢舉比特犬雖有繫繩卻未戴上嘴套，已違反動保法有關攻擊性犬隻應採取適當防護措施規定，將對謝姓飼主處分7.5萬元罰鍰。新北市比特犬飼主約有280隻登記在案，尚有33隻尚未辦理絕育或依法申請免絕育，新北動保處後續將依動保法開罰5萬至25萬元罰鍰處分。

謝姓飼主去年6月亦曾經遭民眾檢舉反映，民眾帶著飼養巴哥犬散步時，比特犬從後方衝出來咬傷巴哥犬，雖經謝姓飼主追過來制止，但巴哥犬左側腋下表皮已被咬，令該民眾餘悸猶存。

動保處派員到謝男家進行訪查，替犬隻掃描晶片，經查謝男有依法為比特犬登記，但因家門未關好，飼犬跑到外面去，其疏縱行為已違反動保法，故對謝男處以3萬元罰鍰，今該飼主再犯，未做好防護措施，動保處依法加重處分，開罰7.5萬罰鍰。

飼養比特犬等攻擊性犬隻，比起一般飼主肩負更多責任，要付出更多的時間及心力照顧，並且一定要為寵物辦理登記，111年3月1日起，對於已輸入或飼養比特犬飼主，應於今(112)年2月28日前向所在地縣市動保處登記備查，才能繼續飼養。登記備查後，如飼主、飼養地點有變更或犬隻死亡情形，亦應向主管機關變更登記備查，如在新北市即是向新北市政府動保處辦理登記備查。如比特犬要變更飼主辦理過戶，新飼主需具有飼養比特犬經驗為限。今年3月1日起，未辦理寵物登記，將依動保法裁處5萬至25萬元罰鍰。

動保處表示，攜帶比特犬出門，一定要做適當防護措施，由成年人伴同、繫牽繩戴口罩，才能確保動物及行人安全。另除為比特犬辦理登記外，飼主應完成比特犬絕育，除經獸醫師診斷健康狀況不適於施予絕育手術，得申報免絕育，其餘皆須完成絕育，目前設籍新北市之比特犬飼主約有280隻登記在案，尚有33隻尚未辦理絕育或依法申請免絕育，新北動保處後續將依動保法開罰5萬至25萬元罰鍰處分。

帶比特犬出門，除須為其繫上牽繩，且須為其帶上透氣嘴套。圖／新北市動保處提供
帶比特犬出門，除須為其繫上牽繩，且須為其帶上透氣嘴套。圖／新北市動保處提供

比特犬 動保法

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