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優化景觀廊道 新北林口中央分隔島景觀升級

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
雙泰產業道路景觀廊道杜鵑盛開中。圖／新北市景觀處提供
雙泰產業道路景觀廊道杜鵑盛開中。圖／新北市景觀處提供

新北市綠美化環境景觀處依循城市綠美學計畫推動「景觀廊道」，透過盤點、分析景觀廊道，並依地區特性，塑造足以展現當地風格地景，以及產生空間氛圍與綠色串聯，打造多元型態的景觀廊道，創造各自不同特色，針對林口區文化一路中央分隔島植栽進行改善，範圍為文化一路八德路至中山路段，全長2.25公里。

文化一路為林口交流道連接之主要的交通動線之一，中央分隔島上的蒲葵經多年細心養護，生長狀況良好，使文化一路成為林口區具代表性的特色道路。植栽設計原則以既有蒲葵為基底，點綴開花灌木，如梔子花；搭配觀葉灌木，如春不老、台灣赤楠，雪白的花色搭配高低層次、粗細質感交錯的紅葉，並以熊貓仙丹草綴邊，繡球般的團團紅花球柔化道路線，營造豐富多樣的道路景緻，宛如正在享受一場視覺饗宴，並於中央分隔島頭淨空25公尺內種植高度小於50公分的麥門冬，創造安全行車視距友善用路環境。

新北市政府農業局長李玟表示，配合推動農業健康式，從身邊的環境做起，提升生活景觀，促進身心靈健康，目前已完成10條景觀廊道，如郊山型廊道、雙泰產業道路櫻花廊道修剪及複層次植栽(杜鵑、繡球花)種植、水岸型廊道-淡水公司田溪種植杜鵑等多種季節開花灌木、都會型廊道-板橋文化路修剪及種植複層次植栽天使花等季節草花，藉由微整型手法，適度修剪，將生長旺盛喬木樹冠疏剪，引入光線並改善通風，提供地面層植生更佳的棲地環境。

農業局表示，透過種植開花植物熊貓仙丹、梔子花並輔以多彩的灌木混合搭配營造林口區文化一路景觀，期待透過綠化改善，使綠色資源深入於各市區廊道、重要節點、水岸及郊山等自然景觀，藉以提升都市景觀品質，促進城市生態永續的發展，翻轉新北綠城市之面貌。

景觀廊道林口文化一路以既有蒲葵為基底，點綴開花灌木，營造豐富多樣的道路景緻。圖／新北市景觀處提供
景觀廊道林口文化一路以既有蒲葵為基底，點綴開花灌木，營造豐富多樣的道路景緻。圖／新北市景觀處提供

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