影／拒絕柯市府舊方案 社子島居民盼蔣萬安兌現承諾

社子島自救會成員今天上午前往台北市政府門口陳情，要求市長蔣萬安兌現選前承諾，處理聚落保留。自救會發言人李華萍表示，蔣萬安選前表示會拿出最大誠意與同理心處理聚落保留，但3月4日將舉行的蔣市府任內第一次說明會，仍按照柯市府的舊方案，向居民說明剔除條件，希望蔣萬安兌現承諾，不要遵從柯市府過去政策。

自救會表示，柯市府的社子島都更方案，將會輾平現有農村，以區段徵收方式進行，並以開發為導向，恐淪為炒地皮，同時社子島鄰近基隆河，若大規模開發外加興建高堤恐影響防汛。