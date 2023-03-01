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影／拒絕柯市府舊方案 社子島居民盼蔣萬安兌現承諾

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
社子島自救會居民上午前往台北市政府前陳情，要求市長蔣萬安兌現選前承諾，保留聚落，不遵從柯文哲市府時決議強拆。記者曾原信／攝影
社子島自救會居民上午前往台北市政府前陳情，要求市長蔣萬安兌現選前承諾，保留聚落，不遵從柯文哲市府時決議強拆。記者曾原信／攝影

社子島自救會成員今天上午前往台北市政府門口陳情，要求市長蔣萬安兌現選前承諾，處理聚落保留。自救會發言人李華萍表示，蔣萬安選前表示會拿出最大誠意與同理心處理聚落保留，但3月4日將舉行的蔣市府任內第一次說明會，仍按照柯市府的舊方案，向居民說明剔除條件，希望蔣萬安兌現承諾，不要遵從柯市府過去政策。

自救會表示，柯市府的社子島都更方案，將會輾平現有農村，以區段徵收方式進行，並以開發為導向，恐淪為炒地皮，同時社子島鄰近基隆河，若大規模開發外加興建高堤恐影響防汛。

李華萍指出柯文哲任內忽視居民聲音，但蔣萬安曾經承諾將與居民溝通，並以聚落保留為目標，因此希望蔣萬安兌現選前承諾，今天記者會也選定週三蔣萬安開市政會議時舉行，卻沒等到蔣萬安本人親自接受陳情書，令人感到失望。

社子島自救會居民上午前往台北市政府前陳情，要求市長蔣萬安兌現選前承諾，但台北市地政局副局長王瑞雲（左）表示仍將舉行3月4日說明會時，自救會發言人李華萍（右）無奈苦笑。記者曾原信／攝影
社子島自救會居民上午前往台北市政府前陳情，要求市長蔣萬安兌現選前承諾，但台北市地政局副局長王瑞雲（左）表示仍將舉行3月4日說明會時，自救會發言人李華萍（右）無奈苦笑。記者曾原信／攝影
社子島自救會居民上午前往台北市政府前陳情，要求市長蔣萬安兌現選前承諾，保留聚落，不遵從柯文哲市府時決議強拆。記者曾原信／攝影
社子島自救會居民上午前往台北市政府前陳情，要求市長蔣萬安兌現選前承諾，保留聚落，不遵從柯文哲市府時決議強拆。記者曾原信／攝影

蔣萬安 社子島 自救會

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