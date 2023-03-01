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好康延長至3月20日 新北長者打疫苗就可領500元禮券

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市疫苗接種系統第27期從今日起至3月3日，每日上午9點至晚上8點開放預約。圖／新北衛生局提供
新北市疫苗接種系統第27期從今日起至3月3日，每日上午9點至晚上8點開放預約。圖／新北衛生局提供

國內疫情雖已趨緩，但Omicron仍為主流病毒株，接種雙價疫苗能有效預防Omicron。新北市疫苗接種系統第27期從今日起至3月3日，每日上午9點至晚上8點開放預約。此外，長者至衛生所接種疫苗可領500元禮券，從原本3月1日延長至3月20日。

新北市衛生局表示，第27期疫苗預約平台接種時間為3月6日至3月12日。接種對象及疫苗種類，包括6個月至4歲嬰幼兒BNT第2至3劑、5歲至11歲兒童BNT第1至2劑（基礎劑）、滿5歲至6歲兒童BNT第3劑（追加劑）、6個月至11歲兒童莫德納第1至2劑、滿6歲至11歲兒童莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3劑（追加劑）、12歲至17歲青少年BNT第2至5劑、18歲以上成人BNT第1至6劑、12歲以上青少年及成人Novavax第1至6劑、莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3至6劑（追加劑）。

衛生局說，接種地點包括新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，民眾預約可至新北市COVID-19疫苗接種預約（https://vacbooking.ntpc.gov.tw）。

另外，衛生局指出，設籍新北市之65歲以上長者（民國47年以前出生者），及55歲（民國57年以前出生者）以上具原住民身分者，至新北市29區衛生所接種疫苗，可領取價值500元禮券，延長至3月20日。

新北衛生局說，設籍新北市之65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，至新北市29區衛生所接種疫苗，可領取價值500元禮券。圖／新北衛生局提供
新北衛生局說，設籍新北市之65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，至新北市29區衛生所接種疫苗，可領取價值500元禮券。圖／新北衛生局提供

疫苗 衛生局

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