好康延長至3月20日 新北長者打疫苗就可領500元禮券

國內疫情雖已趨緩，但Omicron仍為主流病毒株，接種雙價疫苗能有效預防Omicron。新北市疫苗接種系統第27期從今日起至3月3日，每日上午9點至晚上8點開放預約。此外，長者至衛生所接種疫苗可領500元禮券，從原本3月1日延長至3月20日。

新北市衛生局表示，第27期疫苗預約平台接種時間為3月6日至3月12日。接種對象及疫苗種類，包括6個月至4歲嬰幼兒BNT第2至3劑、5歲至11歲兒童BNT第1至2劑（基礎劑）、滿5歲至6歲兒童BNT第3劑（追加劑）、6個月至11歲兒童莫德納第1至2劑、滿6歲至11歲兒童莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3劑（追加劑）、12歲至17歲青少年BNT第2至5劑、18歲以上成人BNT第1至6劑、12歲以上青少年及成人Novavax第1至6劑、莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3至6劑（追加劑）。

衛生局說，接種地點包括新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，民眾預約可至新北市COVID-19疫苗接種預約（https://vacbooking.ntpc.gov.tw）。