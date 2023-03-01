永和樂活共生實驗基地月底走入歷史 在地居民難過不捨

新北永和樂活共生實驗基地過去是在地民眾樂活空間，但卻無預警貼出閉館倒數公告，讓在地居民相當不捨。新北城鄉局回應，園區本來就是中央的社宅用地，市府於閒置期間低度活化，如今已接近中央蓋社宅時程，就沒有再與社群團隊續約；將轉介團隊至其他空間運作，周圍綠地也會持續開放供民眾使用。

位於新北永和的國軍帳務中心，過去閒置多年，城鄉局規畫轉型，打掉圍牆、開放綠地，並利用場館空間打造「樂活共生實驗基地」，免費提供社區的各種社團和營隊舉辦活動和課程，廣受民眾好評，但日前卻突然宣布場館將退場，只營業到三月底，引發民眾討論。

不少在地居民十分不捨表示，該地是永和難得都市中淨土，甚至幾年內也陪伴孩童長大的樂活空間，真的很不希望能就此消失，且不只孩童在使用，不少長者也是該園區的常客，更有不少青年會在當地野餐，若政府收回使用效益有限，不如繼續維持現有使用情況。

「樂活共生實驗基地 x 好窩聚空間實驗計畫」粉專指出，樂活基地將運營至2023年3月31日，民眾可珍惜最後一個月的活動及使用，預計2024年後，國家住都中心將評估建社宅，或由永和區公所列入評估作為臨時辦公室使用。

城鄉局企劃建築科回應，該園區本來就屬於國有財產署，規畫做社宅用地，將由國家住都中心蓋社宅；市府則規畫在閒置期間開發轉型、低度活化。園區與經營團隊本來就簽約到今年3月，如今也快進入社宅規畫階段，因此就沒有再次簽約。

企劃建築科指出，永和區公所目前面臨都更，將該園區當作臨時辦公室使用，是一個考量選項，不過還是要看整體業務及社宅規畫時程，看時間能否銜接上做短期使用。