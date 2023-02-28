春暖花開 台北民眾把握228連假出門賞花

春暖花開之際，台北市賞櫻過後就是杜鵑花與海芋盛開時節，台北市古亭河濱公園則以矮牽牛、一串紫、紫鳳凰等搭配當季亮眼黃色花種妝點，在228連續假期最後一天，吸引不少民眾賞花拍照。

228連假最後2天氣溫回暖，陽光不時從天際撒下，加上大片繽紛草花像畫布橫陳散列在河濱公園，讓不少散步、運動的民眾驚艷、駐足拍照，感受暖暖的初春浪漫氣息。

台北市近幾年都會依季節花序提供花季資訊，也會在不同的河濱公園種植大片五彩繽紛的花海讓民眾賞花，今年的1至2月由古亭河濱公園揭開序幕，6至8月在河雙21河濱公園以蜀葵營造夏季花海，9至10月在大佳河濱公園花海種植大面積黃波斯菊與向日葵，11至12月在延平河濱公園以粉、紫、紅、黃、橘、白色等當季草花營造豐富多彩、生機盎然的花海。