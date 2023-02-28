快訊

女山友落單不慎墜能高越嶺道深谷 遺體吊掛下山

陸「失德藝人」婚外情才遭封殺 長子遭女友控家暴：臉歪嘴角流血

春暖花開 台北民眾把握228連假出門賞花

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
春暖花開之際，台北市古亭河濱公園以矮牽牛、一串紫、紫鳳凰等搭配當季亮眼黃色花種妝點成花海，在228連續假期最後一天，吸引不少民眾賞花拍照。記者潘俊宏／攝影
春暖花開之際，台北市古亭河濱公園以矮牽牛、一串紫、紫鳳凰等搭配當季亮眼黃色花種妝點成花海，在228連續假期最後一天，吸引不少民眾賞花拍照。記者潘俊宏／攝影

春暖花開之際，台北市賞櫻過後就是杜鵑花與海芋盛開時節，台北市古亭河濱公園則以矮牽牛、一串紫、紫鳳凰等搭配當季亮眼黃色花種妝點，在228連續假期最後一天，吸引不少民眾賞花拍照。

228連假最後2天氣溫回暖，陽光不時從天際撒下，加上大片繽紛草花像畫布橫陳散列在河濱公園，讓不少散步、運動的民眾驚艷、駐足拍照，感受暖暖的初春浪漫氣息。

台北市近幾年都會依季節花序提供花季資訊，也會在不同的河濱公園種植大片五彩繽紛的花海讓民眾賞花，今年的1至2月由古亭河濱公園揭開序幕，6至8月在河雙21河濱公園以蜀葵營造夏季花海，9至10月在大佳河濱公園花海種植大面積黃波斯菊與向日葵，11至12月在延平河濱公園以粉、紫、紅、黃、橘、白色等當季草花營造豐富多彩、生機盎然的花海。

春暖花開之際，台北市古亭河濱公園以矮牽牛、一串紫、紫鳳凰等搭配當季亮眼黃色花種妝點成花海，在228連續假期最後一天，吸引不少民眾賞花拍照。記者潘俊宏／攝影
春暖花開之際，台北市古亭河濱公園以矮牽牛、一串紫、紫鳳凰等搭配當季亮眼黃色花種妝點成花海，在228連續假期最後一天，吸引不少民眾賞花拍照。記者潘俊宏／攝影
春暖花開之際，台北市古亭河濱公園以矮牽牛、一串紫、紫鳳凰等搭配當季亮眼黃色花種妝點成花海，在228連續假期最後一天，吸引不少民眾賞花拍照。記者潘俊宏／攝影
春暖花開之際，台北市古亭河濱公園以矮牽牛、一串紫、紫鳳凰等搭配當季亮眼黃色花種妝點成花海，在228連續假期最後一天，吸引不少民眾賞花拍照。記者潘俊宏／攝影

北市 連假

延伸閱讀

高雄228連假吸引人潮 平均車流量比春節多

松山文創園區2月入園人次破百萬 創開園新高

228連假將結束 金門海空運湧人潮疏運正常

228連假基隆市區大塞車 警加派120人次疏導

相關新聞

新北雙溪區溝渠成「藍色多瑙河」 原來是不肖業者偷倒油漆

新北市雙溪區有民眾在昨下午發現大排水溝出現大片藍色區塊，憂心生活環境遭汙染，趕緊通報市府。新北環保局表示，已查獲承攬雙溪...

讓安坑輕軌與在地連結 文史團體辦走讀串起人權廊道

新北安坑輕軌通車引發在地觀光熱潮，在地文史團體舉辦走讀活動，盼帶領民眾走進在地人才知道的文史景點，同時也藉228和平紀念...

松山文創園區2月入園人次破百萬 創開園新高

今天是228連假最後一天，松山文創園區統計，2月份入園人次截至昨天已超過120萬，創下園區自2011年開園後新高紀錄，除...

松菸大巨蛋孵化新願景 陳玉秀擘畫文化生活遊樂園

星空下做露天瑜珈、穿梭古蹟賞花燈，松菸愈夜愈美麗，加上大巨蛋完工在即，與周邊景點將串起台北最大的文化觀光廊道，松山文創園...

完整培訓選手 蔣萬安將建立運動資料庫、擴大運科中心

台北市中等學校運動會今起至3月3日在台北田徑場展開，台北市長蔣萬安上午出席開賽活動，蔣萬安不忘勉勵青年學子，希望各選手發...

標線人行道亂象多 雙北民眾困擾

北市8年來增設1677條標線人行道，造成諸多亂象，且部分路段效益不彰，被質疑是「為畫而畫」；新北也有部分標線人行道壓縮車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦