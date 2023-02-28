讓安坑輕軌與在地連結 文史團體辦走讀串起人權廊道

新北安坑輕軌通車引發在地觀光熱潮，在地文史團體舉辦走讀活動，盼帶領民眾走進在地人才知道的文史景點，同時也藉228和平紀念日連假，走訪過去威權時代留下的相關遺址。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋表示，過去外界對於安坑較不了解，其實安坑是座百年之城，民眾坐上輕軌就能沿著外五張庄慢慢的進入「山谷之城-暗坑」。

吳柏瑋指出，一路導覽從車仔路庄，老庄頭、眷村與茶田都有著200年的安坑史話，包含原住民與漢人的衝突，談到了日治時期的屠殺事件，也聊了「土匪」這個在地人從小聽到大的故事，這就是在地安坑記憶與庄頭的溫度。

吳柏瑋提到，這次活動特別的是透過申請，搶先進入還未公開的「安康接待室」，帶著孩童認識過去白色恐怖時期中的偵訊空間與押房，親身感受壓迫的恐懼，那是種隨時被監視的威權恐怖，讓孩童了解原來自由與民主是何等的得來不易。

參與學員表示，聽到安坑輕軌通車後感覺很有興區，無意間發現了這樣走讀活動，內容跟政府推廣的觀光路線很不一樣，不只有更多在地連結，也有機會進入「安康接待室」，此外也一嚐在地人才知道的美食小吃及網紅餐廳。