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新北雙溪區溝渠成「藍色多瑙河」 原來是不肖業者偷倒油漆

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
不肖廠商便宜行事將剩餘油漆倒入溝渠，汙染河川。圖／新北環保局提供
不肖廠商便宜行事將剩餘油漆倒入溝渠，汙染河川。圖／新北環保局提供

新北市雙溪區有民眾在昨下午發現大排水溝出現大片藍色區塊，憂心生活環境遭汙染，趕緊通報市府。新北環保局表示，已查獲承攬雙溪國小運動場整修工程的廠商，將剩餘藍色油漆倒入排水溝，除要求廠商清理完成，也依法告發，最重可處以新台幣300萬元罰鍰。

居民表示，昨日下午在排水溝發現水呈現藍色狀態，相當駭人，深怕水質受汙染，將影響身體健康及用水，因此趕緊通環保局，盼能搞清楚發生什麼事情。環保局表示，昨下午4點多獲報後趕緊請雙溪區清潔隊員協助到場溯源，並沿線盤查排水溝。

環保局說明，清潔隊員在20分鐘內即確認藍色廢水由雙溪國小旁排水溝排出，進入校園內蒐證後查獲有藍色油漆傾倒水溝的痕跡，因此通報稽查員及校方人員，並於出水口處以棉布圍堵避免汙染擴大。

稽查員於現場採水檢測，pH為7.54，溫度18.2°C，並以簡易測試包分析水中各項重金屬及有機物，皆無急毒性，因溪水流速湍急，後續監控溪水已恢復正常，無汙染情形。

環保局指出，該案汙染事實明確，校方人員已通知工程案的統包廠商春順營造有限公司，除要求廠商清理完成並做好相關環境保護措施，並說明今日施工人員之行為已違反水汙染防治法第30條規定，環保局後續將依法告發處分，最重可處以新台幣300萬元罰鍰。

環保局表示，該案能迅速破獲，主要歸功於當地民眾迅速報案、在地清潔隊火速到場，讓稽查員於汙染發生的第一時間掌握完整訊息，即時抵達現場採集跡證；雙溪國小也不護短，後續將要求廠商負起應負的責任，教育局也將協助學校依據契約裁處。

環保局補充，油漆若大量倒入河川，將造成水質溶氧下降及色度增加，對魚體及生態也會有不良影響；民眾或是從事室內裝修、油漆的業者工程後有剩餘油漆，應用廢布或廢紙吸附，再使用專用垃圾袋盛裝後交付垃圾車清除。民眾若發現任何汙染，請務必通報，共同守護環境與生活品質。

春順營造有限公司27日將剩餘藍色油漆倒入溝渠，染藍雙溪，已違反水汙染防治法第30條規定，遭環保局告發，最重可罰300萬元。圖／新北環保局提供
春順營造有限公司27日將剩餘藍色油漆倒入溝渠，染藍雙溪，已違反水汙染防治法第30條規定，遭環保局告發，最重可罰300萬元。圖／新北環保局提供
稽查人員後續監控至溪水恢復正常，無汙染情形。圖／新北環保局提供
稽查人員後續監控至溪水恢復正常，無汙染情形。圖／新北環保局提供
稽查人員查獲的藍色廢油漆桶。圖／新北環保局提供
稽查人員查獲的藍色廢油漆桶。圖／新北環保局提供

排水溝 雙溪區

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