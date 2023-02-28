快訊

讓役男大學4年順利服役+畢業 教部研擬「彈修制」空1年當兵

Apple嘆急診沒人情味挨轟　名醫揭實情：VIP會被「自動升級」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

完整培訓選手 蔣萬安將建立運動資料庫、擴大運科中心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市中等學校運動會今起至3月3日在台北田徑場展開，台北市長蔣萬安上午出席開賽活動。記者林麗玉／攝影
台北市中等學校運動會今起至3月3日在台北田徑場展開，台北市長蔣萬安上午出席開賽活動。記者林麗玉／攝影

台北市中等學校運動會今起至3月3日在台北田徑場展開，台北市長蔣萬安上午出席開賽活動，蔣萬安不忘勉勵青年學子，希望各選手發揮所長，未來代表台北市進軍全中運。

蔣萬安致詞也提到，他未來希望能整合建立台北市學生選手的「運動資料庫」，並擴大台北市的運動科學中心計畫，完善運動數位平台，提供選手們更完善的體育運動資料科技及醫療資源，讓選手獲得更完整訓練。

蔣萬安今天一早出席市中運開賽活動，活動結束後，蔣萬安也一一與各校選手代表加油打氣，尤其看到母校建中學弟，蔣萬安不忘多加勉勵幾句，尤其聽到有的學生100公尺只跑11秒，蔣萬安相當驚訝學生的優異表現，甚至運動員宣誓代表過去在全中運的獎牌紀錄是跳高一米七六，蔣萬安要離開時，還驚訝地與媒體分享，「同學可以跳過比我還要高的高度，真的很厲害....。」

蔣萬安表示，這次台北市舉辦市中運，希望選手們可以發揮所長，未來代表台北市進軍全中運，尤其去年全中運在花蓮舉辦，因疫情延到七月登場，但台北市選手不受疫情影響，一共拿到117面金牌、118面銀牌及151面銅牌，總獎牌數達386面創下北市近十年全中運獎牌數新高，同時也囊括21項團體錦標賽第一名，這兩項成績都是全國第一，這是台北市所有中學選手的驕傲，希望這次再創佳績。

蔣萬安提到，一直以來，他非常關心年輕朋友的運動教育，未來也很希望透過科技導入精準科技，協助熱愛運動的年輕朋友，能投入、並培養更優秀的運動人才。他希望能整合建立台北市學生的運動資料庫，擴大北市運動科學中心計畫，提供完善的運動數位平台，提供各位選手，包括體育運動資料科技及醫療資源，各選手有更完善環境得到相關訓練。

台北市中等學校運動會今起至3月3日在台北田徑場展開，台北市長蔣萬安上午出席開賽活動。記者林麗玉／攝影
台北市中等學校運動會今起至3月3日在台北田徑場展開，台北市長蔣萬安上午出席開賽活動。記者林麗玉／攝影

運動 蔣萬安

延伸閱讀

出席下午228活動將道歉？蔣萬安上午僅回應「謝謝」

何志偉喊話蔣萬安恢復自由之路導覽 蔡詩萍：一直都有

何志偉要蔣萬安恢復自由之路導覽 北市：一直有此服務

要蔣萬安廢除兩蔣園區 台灣基進：蔣家遺體送回中國

相關新聞

出席下午228活動將道歉？蔣萬安上午僅回應「謝謝」

今天是二二八紀念日，台北市長蔣萬安將首度以市長身分出席台北市的二二八紀念「祈福追思、祥和台灣」追思活動，上午蔣萬安出席台...

完整培訓選手 蔣萬安將建立運動資料庫、擴大運科中心

台北市中等學校運動會今起至3月3日在台北田徑場展開，台北市長蔣萬安上午出席開賽活動，蔣萬安不忘勉勵青年學子，希望各選手發...

標線人行道亂象多 雙北民眾困擾

北市8年來增設1677條標線人行道，造成諸多亂象，且部分路段效益不彰，被質疑是「為畫而畫」；新北也有部分標線人行道壓縮車...

2千條標線人行道挨批亂象多 北市通盤檢討貫通與合理性

台北市8年來畫設近2千條標線型人行道卻造成諸多亂象，包括汽機車違停占用卻無人取締；幼兒園、店家前畫人行道卻導致家長、外送...

何志偉喊話蔣萬安恢復自由之路導覽 蔡詩萍：一直都有

二二八事件76週年前夕，民進黨立委何志偉於臉書發文指出，台北市長蔣萬安如果重視二二八，就恢復二二八「自由之路」的導覽活動...

疫情爆發後首次實施！九份、金瓜石今啟動雙A級交通管制

新北市瑞芳區九份地區今天遊客爆量，警方下午啟動「雙A級交通管制」措施，在上山的6處路口設管制點，除接駁公車、當地民眾、民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦