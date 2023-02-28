完整培訓選手 蔣萬安將建立運動資料庫、擴大運科中心

台北市中等學校運動會今起至3月3日在台北田徑場展開，台北市長蔣萬安上午出席開賽活動，蔣萬安不忘勉勵青年學子，希望各選手發揮所長，未來代表台北市進軍全中運。

蔣萬安致詞也提到，他未來希望能整合建立台北市學生選手的「運動資料庫」，並擴大台北市的運動科學中心計畫，完善運動數位平台，提供選手們更完善的體育運動資料科技及醫療資源，讓選手獲得更完整訓練。

蔣萬安今天一早出席市中運開賽活動，活動結束後，蔣萬安也一一與各校選手代表加油打氣，尤其看到母校建中學弟，蔣萬安不忘多加勉勵幾句，尤其聽到有的學生100公尺只跑11秒，蔣萬安相當驚訝學生的優異表現，甚至運動員宣誓代表過去在全中運的獎牌紀錄是跳高一米七六，蔣萬安要離開時，還驚訝地與媒體分享，「同學可以跳過比我還要高的高度，真的很厲害....。」

蔣萬安表示，這次台北市舉辦市中運，希望選手們可以發揮所長，未來代表台北市進軍全中運，尤其去年全中運在花蓮舉辦，因疫情延到七月登場，但台北市選手不受疫情影響，一共拿到117面金牌、118面銀牌及151面銅牌，總獎牌數達386面創下北市近十年全中運獎牌數新高，同時也囊括21項團體錦標賽第一名，這兩項成績都是全國第一，這是台北市所有中學選手的驕傲，希望這次再創佳績。