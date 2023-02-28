出席下午228活動將道歉？蔣萬安上午僅回應「謝謝」

今天是二二八紀念日，台北市長蔣萬安將首度以市長身分出席台北市的二二八紀念「祈福追思、祥和台灣」追思活動，上午蔣萬安出席台北市中等學校運動會開賽，對於媒體堵問蔣會不會下午的紀念活動道歉？還有獨派團體訴求撤除慈湖園區等威權象徵物、轉型正義下一步該怎麼做？準備好了嗎？想好下午怎面對二二八受難家屬？蔣萬安僅回「謝謝」。

今天下午北市文化局舉辦的二二八紀念活動，北市府邀請二二八受難家屬王添灯曾外孫王貫宇、及廖進平的孫子廖繼斌先後致詞。前總統、前市長馬英九也會以貴賓身分致詞。

由於今年是蔣萬安第一年以市長身分出席二二八紀念活動，加上蔣萬安身為蔣家後代身分，如何定調二二八、及下午蔣萬安的致詞也備受關注，先前蔣萬安已數度在文化局安排下，與二二八受難家屬會面。

先前對於二二八事件，蔣萬安受訪均表示，他就是用心傾聽，盡可能在市政層次上，能做的就會去做，不會迴避。秉持「持續傾聽、坦然面對，還原歷史真相，提出社會和解」，這才是最重要。