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228連假第3天新北景點湧人潮 估較例假增3到4成

中央社／ 新北27日電
今天是228連假第3天，由於天氣回暖，許多民眾都選擇戶外踏青，觀旅局指出，包括九份老街、十分瀑布、碧潭東岸廣場、猴硐瑞三鑛業整煤廠及烏來老街都吸引非常多遊客到訪，預估遊客人潮相較平常假日約增加3到4成。圖／聯合報系資料照片
今天是228連假第3天，由於天氣回暖，許多民眾都選擇戶外踏青，觀旅局指出，包括九份老街、十分瀑布、碧潭東岸廣場、猴硐瑞三鑛業整煤廠及烏來老街都吸引非常多遊客到訪，預估遊客人潮相較平常假日約增加3到4成。圖／聯合報系資料照片

新北市觀光旅遊局指出，今天是228連假的第3天，天氣回暖，市內各景點都湧現出遊人潮，景點附近交通也都出現車多擁擠情形，預估遊客人潮相較平常假日約增加3到4成。

新北市觀光旅遊局向中央社記者表示，今天仍是228連假期間，由於天氣回暖，許多民眾都選擇戶外踏青，也使得各景點都出現出遊人潮，各景點周邊停車場自上午11時起就陸續出現滿位情形。

觀旅局指出，包括九份老街、十分瀑布、碧潭東岸廣場、猴硐瑞三鑛業整煤廠及烏來老街都吸引非常多遊客到訪，預估遊客人潮相較平常假日約增加3到4成。

新北市交通局向中央社記者表示，各景點的停車場幾乎整天都有滿場情形，有時要排隊等半個小時以上才能進場。

另外，由於前往九份老街的車輛太多，附近停車場上午起就陸續滿場，警方於下午啟動交通管制措施，禁止車輛上山，遊客須在山下的水湳洞及新9號停車場停車後再搭接駁車上山。

交通局指出，由於各景點湧現出遊人潮，連帶使得台2線、龍米路、新烏路等道路上午就出現壅塞情形，再加上高速公路車多影響，五股、三鶯及石碇等地交流道也有車多擁擠情形，車行緩慢。

停車場 老街

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