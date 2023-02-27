2千條標線人行道挨批亂象多 北市通盤檢討貫通與合理性

台北市8年來畫設近2千條標線型人行道卻造成諸多亂象，包括汽機車違停占用卻無人取締；幼兒園、店家前畫人行道卻導致家長、外送被迫違停受罰；還有巷弄兩側都被畫有標線人行道，遭質疑只為充數。

議員質疑，台北市標線人行道最高一年設置365條，形同每天都有路段畫設，卻無通盤檢討，恐淪「衝政績，浮濫設置之實」。交通局表示近期將針對2千條標線型人行道通盤檢討，優先檢討貫通性與畫設合理性。

為洗刷「行人地獄」封號，台北市近年大力推動標線型人行道，確保行人巷弄通行空間，根據統計，北市的標線型人行道從民國104年以前310處、去年已暴增至1987條，8年狂畫1677條，其中106年光一年就設置有365條標線型人行道；107年一年也畫設184年、108年一年畫274條、109年175條、前年畫設130條、去年一年也畫設147條，議員也盤點幾大亂象，要求市府應該通盤檢討。

議員柳采葳說，她近期接獲陳情，指八德路巷內標線型人行道怎麼人行道雙邊都畫設，地方民眾也質疑，這處人行道根本沒考慮實際需求，根本沒有行人走，甚至讓汽機車遍尋不著停車格位，便宜行事停放於標線型人行道上，最終淪為市府政策提款機。

議員李明賢也點出標線型人行道亂象，包括市府一開始在6米以下巷道設置，竟畫寬度達1米2，造成車輛無法會車、勢必得違規；還有的標線型人行道畫在幼兒園、店家前面，家長接送、餐飲外送被迫違規、店家幼兒園向他陳情要求塗銷。

還有北市多數標線型人行道破損嚴重，根本沒人維護，違規停車也無人取締；也有的標線型人行道中邊就佇立著大型變電箱、電線桿，導致行人走在標線人行道上到處卡卡，就有路人抱怨，「每次走到一半，不是還要閃出去，根本形同虛設」？

柳采葳質疑，她不反對設置標線型人行道，不過設置應該考量當地民眾的實際需要，才能兼顧行人行走和居民停車需求，市府應針對過去已畫設的提出檢討改善計畫，才是兩全其美辦法。

台北市交通局交工處長謝瑞麟表示，台北市推動標線型人行道至今已畫設近2千條，從一開始的陽春版，到現在設置需避開障礙物，的確過去有些設置需要進一步改善，近期已開始通盤檢討，針對議員質疑的亂象，包括中間有大型變電箱等行人地獄問題，將通盤檢討「貫穿性及合理性」，警察局也會定期配合取締違規。

至於八德路2段218巷雙側都畫設標線人行道，交工處表示，東側已畫設多年，西側是因110年鄰里交通改善檢討車道寬度足，才增設，會再看地方需求予以評估。