何志偉喊話蔣萬安恢復自由之路導覽 蔡詩萍：一直都有

二二八事件76週年前夕，民進黨立委何志偉於臉書發文指出，台北市長蔣萬安如果重視二二八，就恢復二二八「自由之路」的導覽活動。北市文化局長蔡詩萍表示，導覽是要有人去申請，才會有導覽帶隊，並澄清自由之路本來就有、一直都有，未來還是會有。

何志偉說，除了例行性的「二二八和平公園」紀念活動之外，他認為日常性的導覽，才是深化二二八紀念日的意義，很可惜台北市政府於2017年後，就再也沒有常態性的「台北市自由之路」導覽。

蔡詩萍表示，二二八紀念館和大稻埕本來就有自由之路導覽，未來也會加上補充跟說明後，納入市長蔣萬安的文化政見所要推動的100條文化小旅行裡。

蔡詩萍表示，二二八歷史景點說明裡也有其中一條就是自由之路，「只要打電話來文化局問一下，就知道本來就有，歡迎他（何志偉）打電話來文化局問一下。」導覽手冊裡就有這條路線，導覽是要有人去申請，確定有多少個人，才會有導覽帶隊。

蔡詩萍重申，自由之路一定會在100條小旅行裡面，因為就是這段歷史文化的範疇裡面，本來就有、一直都有，未來還是會有。