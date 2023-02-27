九份、金瓜石啟動雙A級交通管制 疫情爆發以來首次實施
新北市瑞芳區九份地區今天遊客爆量，警方下午啟動「雙A級交通管制」措施，在上山的6處路口設管制點，除接駁公車、當地民眾、民宿旅客等必要車輛，一律管制上山。新冠肺炎疫情衝擊九份觀光業，這是疫情爆發以來，首度實施雙A級管制。
瑞芳警分局下午表示，車流今天持續湧入金瓜石、九份地區，在隔頂、福山宮、台陽及新9號停車場，下午3點31分停車數量均達九成時，啟動「雙A級交通管制」措施，以利疏解車潮，避免等候車流造成停滯、回堵。
雙A級管制交通疏導管制措施包括在在山下的瑞八與明燈路口、瑞八與逢甲路口、102線新9號停車場大門口、台2線與北35線路口、台2線與北34線路口、102線與北37線路口設置管制點，除接駁公車、領有通行證、當地民眾（憑身分證查驗放行）、民宿旅客、特殊婚喪喜慶、計程車及機車等車輛外，其餘一律管制上山。
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