228連假第3天小心人潮 北市9景點亮紅燈

今天是228連假第3天，台北市天氣放晴，貓空、花博公園、竹子湖、華山文創園區等9景點的人潮警示燈號都在中午過後陸續亮起代表擁擠的紅燈，動物園、天文館參觀人次也有明顯增加，其中動物園昨天人潮2萬9210人次，今日截至下午2時40分已達3萬2317人次，人潮有明顯成長。

228連假進入倒數，台北市各大景點都出現出遊潮，根據台北旅遊人潮警示燈號系統，可以賞花的竹子湖、陽明公園從昨天開始就亮起代表擁擠的紅燈。台北市公園處提醒，賞花人潮較多，仰德大道已實施交通管制，建議民眾多利用大眾運輸工具前往。

台北市立動物園統計，今天截至下午2時許，入園人次已經達到3萬2317人，相較昨天一整天僅2萬9210人次，有明顯成長；天文科學教育館同樣湧入許多親子遊客，從中午開始停車場就一位難求，館內遊客也較平常假日增加許多。

根據台北旅遊人潮警示燈號系統，白石湖、貓空、花博公園、西門町、松山文創園區、華山文創園區、大安森林公園也在今天午後亮起紅燈；而士林官邸公園、中正紀念堂及大稻埕碼頭則亮起代表人潮略多的黃燈。