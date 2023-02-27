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新莊Costco附近飄惡臭…5天後異味漸淡 環局：洗溝奏效

中央社／ 新北27日電
新莊區Costco賣場附近於2月22日晚間飄散出濃濃惡臭，當地居民紛紛打1999專線通報，但環保局派員到場雖發現有化學異味，但未發現露天燃燒及工廠異常排放廢氣。聯合報系資料照／記者連珮宇 攝影
新莊區Costco賣場附近於2月22日晚間飄散出濃濃惡臭，當地居民紛紛打1999專線通報，但環保局派員到場雖發現有化學異味，但未發現露天燃燒及工廠異常排放廢氣。聯合報系資料照／記者連珮宇 攝影

新莊Costco賣場附近爆發臭味第5天，環保局雖動員查訪及採樣，仍無法確定污染源。環保局表示，專家研判是工業廢水長年累積而成，因此，經沖洗水溝底泥後奏效，臭味漸淡。

新莊區Costco賣場附近於2月22日晚間飄散出濃濃惡臭，當地居民紛紛打1999專線通報，但環保局派員到場雖發現有化學異味，但未發現露天燃燒及工廠異常排放廢氣。

但由於持續惡臭引發民怨，區公所及環保局都持續派員查訪汙染源，環保局近日出動大批清潔人力及清溝車，以大量水柱沖洗排水溝，才讓臭味逐漸變淡。

新莊區長朱思戎向中央社記者表示，區公所及環保局、環保署、新海瓦斯公司等單位人員，今天上午8時許到場檢測，初步已排除臭味與天然氣有關，現場仍持續進行採樣及檢測，但仍找不到污染源。

環保局技正許銘志向中央社記者表示，經實地查勘，臭味主要是從附近的排水溝及雨水箱涵沿線瀰漫擴散，因此，在查不到污染源下，最近每天出動6到7台洗溝車，以每車裝載2噸清水以強力水柱沖洗水溝及箱涵，最高曾一天出動20趟車次進行沖洗，沖洗清除水溝底泥的動作奏效，臭味已明顯降低。

他表示，工研院的專家今天也到場參與查勘，在彙整各項檢測數據後，專家研判應是附近工廠排放廢水長期累積所導致，因此，環保局在沖洗水溝後將派員及洗溝車待命，現場持續觀察監控，希望能確認污染源，徹底從根本來解決問題。

排水溝 Costco 環保署

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