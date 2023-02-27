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浪浪軟骨功成「卡扇貓」 北市動保處救援成功脫困

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
有隻私闖民宅的浪浪意外卡在抽風扇的固定鐵架，進退兩難，相當無助。圖／動保處提供
有隻私闖民宅的浪浪意外卡在抽風扇的固定鐵架，進退兩難，相當無助。圖／動保處提供

時序進入春天，正是動物出沒、育雛繁殖高峰期，繼流浪貓頭卡窗戶鐵框後，台北市動物保護處成功救援再添一樁。有隻私闖民宅的浪浪，躲藏時意外誤入抽風扇的固定鐵架卡住，身體動彈不得，幸好被住戶發現通報，才順利脫身，目前安置在臺北市動物之家，等待有緣人認養回家。

動保處2月18日晚間接獲民眾通報，「我家廚房闖入1隻貓咪，貓咪可能因為太緊張，卡在廚房的抽風扇上。」話務人員原以為貓咪被扇葉困住，後來發現是上半身穿過抽風扇的固定鐵架，上不去也下不來。

救援人員到場後，觀察抽風扇的固定鐵架內其實還有縫隙，只是貓咪太緊張，一直想要往前衝，卻因下半身較大而無法穿過；經救援人員安撫情緒，貓咪才發現自己沒被卡住，並順利從脫身。

這隻虎斑白花紋的「卡扇貓」經動保處獸醫師檢查，健康狀況良好，完成絕育手術即開放認養，目前安置在台北市動物之家，有興趣認養的民眾可前往了解。

動保處表示，動物習性喜歡鑽到狹窄或隱蔽角落棲息，住家院子、停在路邊的車底、車引擎蓋等處，常有貓咪或小動物躲藏，民眾開車前可看車底、拍打引擎蓋提醒牠們離開。如需動物救援，可撥打動物保護專線1959通報，全年無休24小時不打烊。

虎斑白花紋的「卡扇貓」，健康狀況良好，目前安置在台北市動物之家，等待有緣人認養回家。圖／動保處提供
虎斑白花紋的「卡扇貓」，健康狀況良好，目前安置在台北市動物之家，等待有緣人認養回家。圖／動保處提供
曾有流浪貓頭卡窗戶鐵框，動物處出動大力剪才將牠脫困。圖／動保處提供
曾有流浪貓頭卡窗戶鐵框，動物處出動大力剪才將牠脫困。圖／動保處提供

貓咪 認養 北市

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