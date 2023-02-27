快訊

獨派大老辜寬敏辭世 綠營齊追思 蔡英文悼念慢半拍引遐想

不斷更新／228連假第3天國道北返車潮明顯增 雪隧回堵3公里

蔡天鳳碎屍烹煮案／前夫一家4人今早提訊後還押 5月再訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春暖花開適逢連假 竹林山寺、行修宮可賞花祈福玩公園

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
竹林山寺雕梁畫棟的觀宇與奼紫嫣紅的櫻花交互輝映。圖／新北景觀處提供
竹林山寺雕梁畫棟的觀宇與奼紫嫣紅的櫻花交互輝映。圖／新北景觀處提供

連假迎來好天氣，外出旅遊景點成熱搜話題，其中賞花又成近期最關注，新北景觀處推薦，林口竹林山寺或三峽行修宮可賞花、祈福、玩公園，是一場身心靈的療癒之旅。

景觀處指出，竹林山觀音寺，又稱竹林山寺、竹林寺，是林口、蘆竹、龜山等三個地區的信仰中心，平日香火鼎盛，每逢櫻花季，更是吸引眾多民眾來賞花拍照；寺與對面的竹林山寺公園，主要種植的櫻花為台灣山櫻及吉野櫻，目前山櫻花正盛開中。

竹林山寺雕梁畫棟的觀宇與奼紫嫣紅的櫻花交互輝映，公園內小橋流水的景致與優美的庭園風光，相當適合參拜後來沉澱散心。公園附近還有一座共融遊戲場，採用顏色亮麗的PU舖面，使整座遊戲場充滿活潑、童趣的意象，還有4種遊具，可供孩童們遊玩放電。

景觀處表示，三峽的白雞山行修宮，又稱白雞行修宮、行天宮三峽分宮，是台北行天宮的分廟。行修宮大殿前的庭園、後山及周邊種植的山櫻花也正盛開中；庭園內栽種的多株木蘭花也正值花期，白色、粉色及紫紅色的木蘭花競相綻放，相當吸引遊客們的目光。

行修宮除了可以賞花參拜外，也有登山步道可供民眾健走，沿途走來令人心曠神怡、舒適快活，步行到山頂更可欣賞一整片松林及相思林，眾多美景讓人感到舒服療癒。

景觀處補充，目前山櫻花花期將步入尾聲，吉野櫻預計於3月中綻放，土城希望之河、淡水天元宮、雙泰產業道路、三芝三生步道等景點的更多花況與相關活動資訊，可至「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季（http://cpqweb.com/ntpciflower/）」花況網站，或「賞花快報」臉書粉專。

庭園的木蘭花盛開中。圖／新北景觀處提供
庭園的木蘭花盛開中。圖／新北景觀處提供
綻放的木蘭花吸引眾人目光。圖／新北景觀處提供
綻放的木蘭花吸引眾人目光。圖／新北景觀處提供
行修宮庭園內的山櫻綻放。圖／新北景觀處提供
行修宮庭園內的山櫻綻放。圖／新北景觀處提供
竹林山觀音寺山櫻花正盛開。圖／新北景觀處提供
竹林山觀音寺山櫻花正盛開。圖／新北景觀處提供

櫻花季 賞花

延伸閱讀

連假高雄迎好天氣！高流駁二紅毛港旗山車站湧人潮

酒店經紀連假拚場不睡 蠻牛沒用吞「一日喪命散」毒品

228連假第二天…逢甲夜市招牌起火遊客倉皇逃 幸無人傷

石門水庫今天連假遊客不多 進出車輛停車順暢

相關新聞

新北貢寮鮑盛產 現在去吃最肥美多汁

春天天氣乍暖還寒，除做好保暖，還需要注意飲食調理，這個季節的新北貢寮鮑最為鮮嫩肥美，新北市漁業處推薦大家來一碗熱騰騰的貢...

不想人擠人北市秘境花博炮仗花正盛開 花期僅半個月

228連假，民眾如果不想到景點人擠人，影響出遊興致，北市工務局推薦民眾一處搭捷運就可以輕鬆抵達的賞花秘境-花博圓山園區。...

新北青春山海線特色店家多 感受在地之美

連假出遊去。新北市政府2019年起跨局處推動青春山海線計畫，串聯青春山海線8個行政區的特色店家，提供優惠和特色店家輔導，...

浪浪軟骨功成「卡扇貓」 北市動保處救援成功脫困

時序進入春天，正是動物出沒、育雛繁殖高峰期，繼流浪貓頭卡窗戶鐵框後，台北市動物保護處成功救援再添一樁。有隻私闖民宅的浪浪...

春暖花開適逢連假 竹林山寺、行修宮可賞花祈福玩公園

連假迎來好天氣，外出旅遊景點成熱搜話題，其中賞花又成近期最關注，新北景觀處推薦，林口竹林山寺或三峽行修宮可賞花、祈福、玩...

「三朝」均獲重用 黃德清栽在美人關

新北市消防局長黃德清驚爆婚外情長達六年，還傳出打電話、傳訊息騷擾對方，行徑宛如恐怖情人。黃擔任新北市消防局長長達十七年，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦