春暖花開適逢連假 竹林山寺、行修宮可賞花祈福玩公園

連假迎來好天氣，外出旅遊景點成熱搜話題，其中賞花又成近期最關注，新北景觀處推薦，林口竹林山寺或三峽行修宮可賞花、祈福、玩公園，是一場身心靈的療癒之旅。

景觀處指出，竹林山觀音寺，又稱竹林山寺、竹林寺，是林口、蘆竹、龜山等三個地區的信仰中心，平日香火鼎盛，每逢櫻花季，更是吸引眾多民眾來賞花拍照；寺與對面的竹林山寺公園，主要種植的櫻花為台灣山櫻及吉野櫻，目前山櫻花正盛開中。

竹林山寺雕梁畫棟的觀宇與奼紫嫣紅的櫻花交互輝映，公園內小橋流水的景致與優美的庭園風光，相當適合參拜後來沉澱散心。公園附近還有一座共融遊戲場，採用顏色亮麗的PU舖面，使整座遊戲場充滿活潑、童趣的意象，還有4種遊具，可供孩童們遊玩放電。

景觀處表示，三峽的白雞山行修宮，又稱白雞行修宮、行天宮三峽分宮，是台北行天宮的分廟。行修宮大殿前的庭園、後山及周邊種植的山櫻花也正盛開中；庭園內栽種的多株木蘭花也正值花期，白色、粉色及紫紅色的木蘭花競相綻放，相當吸引遊客們的目光。

行修宮除了可以賞花參拜外，也有登山步道可供民眾健走，沿途走來令人心曠神怡、舒適快活，步行到山頂更可欣賞一整片松林及相思林，眾多美景讓人感到舒服療癒。