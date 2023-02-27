北市動物園門票漲定了？ 3月會商決定

台北市立動物園票價凍漲近26年，但過去5年動物園平均虧損約4.8億元，園方考量調整，全票一口氣從60元漲到120元，各方譁然被迫暫緩。園方表示，多年來考量民眾休憩、校外教學需求才堅持迄今，如今已不得不調整，預計3月辦專家學者會議再決定。

台北市立動物園曾是東南亞最大動物園，去年傳出門票喊漲，教育局公告「台北市立動物園門票收費標準」條文修正草案，全票從60元調漲為120元，學生及義勇警消等優待票從30元漲為60元，票價內含搭乘遊客列車及參觀教育中心費用。另外，參觀教育中心加收20元、優待票10元，遊客列車5元，漲價引發熱議。

據動物園2021年決算書，過去5年平均虧損約4.8億元，歲入、歲出短差逾4億元已成常態，都以市府稅收弭平缺口。動物園表示，票價自1997年以來未調整，在審慎評估營運成本與保育教育目標後，才計畫調整票價。

由於漲幅大，又連年虧損，多名北市議員提案動物園比照北市地方教育發展基金模式成立基金或轉型行政法人。議員王閔生說，為長期發展，適當票價調整有必要，動物園也須設計新參觀動線，符合使用者付費。

但教育局表示，動物園目前收入來源除門票等既有收入，尚無其他可長期穩定收取支應營運需求財源，不具備設立新基金的條件。如未來朝行政法人規畫，也將以營利為導向，勢必調漲門票收費，如國內6歲以下、65歲以上、北市國小學生等免費對象，約30%將受影響。

部分台北市民表示，為維持穩定營運，票價調漲無可厚非，但似乎可逐年緩調，不要一次到位。陳小姐認為，現在60元連手搖飲料都快買不起，漲60元已經很便宜，只要有好的交通配套，還是願意前往。林先生認為，應尊重專業意見，重點是要給保育員和動物更好待遇。

動物園發言人曹先紹說，轉型為行政法人，部分財源可自籌，類似國研院、工研院等；若改為私立動物園，需先討論動物園未來願景，否則組織架構也會改變。