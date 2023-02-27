聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市動物園門票漲定了？ 3月會商決定

聯合報／ 記者潘才鉉／台北報導
台北市立動物園致力野生動物保育與教育推廣，園內貓熊、無尾熊深受民眾喜愛。圖／北市動物園提供
台北市立動物園致力野生動物保育與教育推廣，園內貓熊、無尾熊深受民眾喜愛。圖／北市動物園提供

北市動物園票價凍漲近26年，但過去5年動物園平均虧損約4.8億元，園方考量調整，全票一口氣從60元漲到120元，各方譁然被迫暫緩。園方表示，多年來考量民眾休憩、校外教學需求才堅持迄今，如今已不得不調整，預計3月辦專家學者會議再決定。

台北市立動物園曾是東南亞最大動物園，去年傳出門票喊漲，教育局公告「台北市立動物園門票收費標準」條文修正草案，全票從60元調漲為120元，學生及義勇警消等優待票從30元漲為60元，票價內含搭乘遊客列車及參觀教育中心費用。另外，參觀教育中心加收20元、優待票10元，遊客列車5元，漲價引發熱議。

據動物園2021年決算書，過去5年平均虧損約4.8億元，歲入、歲出短差逾4億元已成常態，都以市府稅收弭平缺口。動物園表示，票價自1997年以來未調整，在審慎評估營運成本與保育教育目標後，才計畫調整票價。

由於漲幅大，又連年虧損，多名北市議員提案動物園比照北市地方教育發展基金模式成立基金或轉型行政法人。議員王閔生說，為長期發展，適當票價調整有必要，動物園也須設計新參觀動線，符合使用者付費。

但教育局表示，動物園目前收入來源除門票等既有收入，尚無其他可長期穩定收取支應營運需求財源，不具備設立新基金的條件。如未來朝行政法人規畫，也將以營利為導向，勢必調漲門票收費，如國內6歲以下、65歲以上、北市國小學生等免費對象，約30%將受影響。

部分台北市民表示，為維持穩定營運，票價調漲無可厚非，但似乎可逐年緩調，不要一次到位。陳小姐認為，現在60元連手搖飲料都快買不起，漲60元已經很便宜，只要有好的交通配套，還是願意前往。林先生認為，應尊重專業意見，重點是要給保育員和動物更好待遇。

動物園發言人曹先紹說，轉型為行政法人，部分財源可自籌，類似國研院、工研院等；若改為私立動物園，需先討論動物園未來願景，否則組織架構也會改變。

教育局表示，動物園園長於112年1月16日退休，教育局目前尚在評估合適人選，待有確定人選後將依規定簽奉市長同意後遴補。

台北市立動物園致力野生動物保育與教育推廣，園內貓熊、無尾熊深受民眾喜愛。圖／北市動物園提供
台北市立動物園致力野生動物保育與教育推廣，園內貓熊、無尾熊深受民眾喜愛。圖／北市動物園提供

動物園 北市 票價

延伸閱讀

飛3千公里探貓熊丫丫 在美華人哽咽喊話：很快你就能回家

輿論指在美大貓熊丫丫受虐待 中國大陸稱準備接回

連假衝高雄曬太陽、壽山動物園紅不讓 4天連假估日湧8千人

北市博嘉實小辦50週年美展 校園內外取材AI難取代

相關新聞

不想人擠人北市秘境花博炮仗花正盛開 花期僅半個月

228連假，民眾如果不想到景點人擠人，影響出遊興致，北市工務局推薦民眾一處搭捷運就可以輕鬆抵達的賞花秘境-花博圓山園區。...

「三朝」均獲重用 黃德清栽在美人關

新北市消防局長黃德清驚爆婚外情長達六年，還傳出打電話、傳訊息騷擾對方，行徑宛如恐怖情人。黃擔任新北市消防局長長達十七年，...

爆婚外情 新北消防局長請辭獲准

新北市消防局長黃德清，遭爆料跟電子廠女老闆外遇六年，對方想結束這段婚外情，黃德清兩周內狂打上百通電話要求復合，甚至還到家...

文山森林公園「趣探險之丘」刺激尖叫 住戶受不了

文山森林公園「趣探險之丘」有北市最長溜滑梯，草皮區更成滑草天堂，常充斥親子的尖叫與喧譁聲，但公園和社區僅一路之隔，住戶長...

北市動物園門票漲定了？ 3月會商決定

台北市立動物園票價凍漲近26年，但過去5年動物園平均虧損約4.8億元，園方考量調整，全票一口氣從60元漲到120元，各方...

台北3月玫瑰展 800珍稀品種

2023台北玫瑰展「花IN台北」將在3月1日登場，玫瑰園內有超過800個珍稀玫瑰品種，周邊晴光商圈和婚紗攝影商業公會等逾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦