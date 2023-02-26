快訊

董座外遇生子拒親子鑑定 法官憑「這證據」認定孩子是他的

澳洲軍機低空進我防空識別區？空軍：純屬臆測

獨／戲說女星出家遁入空門 首度現身留三分頭原因曝光

今年開春會員消費額創新高 遠雄廣場228連假大力送點數

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場搶攻228連假商機，adidas服飾兩件55折，推薦含再生材質運動外套。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場搶攻228連假商機，adidas服飾兩件55折，推薦含再生材質運動外套。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場深耕與會員互動，228連假推出「228連假神優惠」，送出高倍數會員點數。運動品牌也推出新品和價格優惠，搶攻踏春客層，選購春遊服裝。

遠雄廣場推展會員業務，透過App小遊戲推動數位轉轉樂、刮刮樂，玩出點數新花樣的活動，在今年開春開出亮眼成績，會員貢獻業績近6成，會員單月消費營業額破1億4000萬元，創歷史新高。

遠雄會員推點數可用來折抵帳單金額、兌換人氣商品，另有指定會員日消費點數加倍、送獨家來店禮優惠，提升會員黏著度，挹注新成長動能。25到28日連假期間在館內1F及2F指定櫃位，當日單筆滿2000元即App自動發送會員點數350點，可折抵100元，贈送的點數是平常日消費的17倍。

迎接春遊商機，遠雄廣場adidas推服飾兩件55折，再生材質「ADIBREAK」運動外套，撞色拼接設計是亮點。PUMA精選服飾兩件6折，推薦「Nitro」氮氣中底科技鞋款，將液態氮注入發泡成型的中底胚模，可使鞋子中底同時兼具輕量與高緩衝兩項機能。日本大創的姊妹牌THREEPPY，連假前在遠雄廣場開張，許多可愛、粉嫩系商品可供選購。

春遊也可以搭配享受美食，遠雄廣場「斑鳩的窩」推出熔岩起司豬排定食，金黃香酥、鮮嫩多汁炸豬排，淋上醇厚滑順切達起司醬，濃郁奶香重擊味蕾。「12MINI」起司奶奶鍋，特選口感溫厚的牛奶和高湯，起鍋前還放上起司片。「炸鷄大獅」有酥炸雞腿排等炸物點心，「洋城」深海烏賊墨醬義大利麵，烏賊先煎後烤，呈現原始海味。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場搶攻228連假商機，大創的姊妹牌THREEPPY連假前開張。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場搶攻228連假商機，大創的姊妹牌THREEPPY連假前開張。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場搶攻228連假商機，PUMA精選服飾兩件6折。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場搶攻228連假商機，PUMA精選服飾兩件6折。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場搶攻228連假商機，推薦春遊享美食。圖為洋城深海烏賊墨醬義大利麵。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場搶攻228連假商機，推薦春遊享美食。圖為洋城深海烏賊墨醬義大利麵。圖／遠雄廣場提供

連假 起司

延伸閱讀

228連假驚傳2起山難 能高越嶺南段、錐麓古道登山客墜山谷救援中

228連假第2天爆了！ 台南老街、美食商圈人擠人

228連假限定 林口三井推公主造景、淡水福容飯店辦派對

連假不用跑遠 台中新社櫻花季10萬株櫻滿開、有吃有玩

相關新聞

影／北市最長50米溜滑梯「噪音」擾民 議員建議搬家另覓新處

文山森林公園「趣探險之丘」刺激又好玩，不只長50公尺、高低差14.8公尺的地景式磨石子溜滑梯，人工草皮也成滑草天堂，常是...

曾有小女孩遭拖走 北市承諾加強這「邊陲地帶」照明

台北市政府剛風光辦完台灣燈會，但在華江里近和平西路三段尾端的騎樓照明燈源，卻突遭無預警斷電，整條騎樓黑壓壓一片，行人、住...

法鼓山1169名在家居士接受菩薩戒 學法助人最長90歲

法鼓山今天在新北市金山區法鼓山園區大殿，為歷經4天3夜演禮、說戒、懺摩儀軌等1169名在家學佛居士，完成菩薩戒儀式。高齡...

黃德清捲外遇風波請辭 卓冠廷批：對不起市長比對不起市民更嚴重

新北市消防局長黃德清因疑似婚外情，已主動向新北市長侯友宜請辭下台。議員卓冠廷則批評，黃任內對恩恩案不曾說一句道歉，「對不...

淡水天空小品休閒農場開幕了 即日起試營運

許多人喜歡趁連假期間帶全家大小外出郊遊，親近自然同時也遠離都市塵囂。位於新北市淡水區「天空小品休閒農場」即日起至3月31...

新北櫻花盛開 快趁假日來場唯美賞櫻之旅

櫻花季到來，新北市是全台櫻花種類最多、花期最長、分布最廣的。台灣山櫻從1月開始在各地陸續綻放，新北各大櫻花勝地已吸引逾百...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦