今年開春會員消費額創新高 遠雄廣場228連假大力送點數

新北市汐止遠雄廣場深耕與會員互動，228連假推出「228連假神優惠」，送出高倍數會員點數。運動品牌也推出新品和價格優惠，搶攻踏春客層，選購春遊服裝。

遠雄廣場推展會員業務，透過App小遊戲推動數位轉轉樂、刮刮樂，玩出點數新花樣的活動，在今年開春開出亮眼成績，會員貢獻業績近6成，會員單月消費營業額破1億4000萬元，創歷史新高。

遠雄會員推點數可用來折抵帳單金額、兌換人氣商品，另有指定會員日消費點數加倍、送獨家來店禮優惠，提升會員黏著度，挹注新成長動能。25到28日連假期間在館內1F及2F指定櫃位，當日單筆滿2000元即App自動發送會員點數350點，可折抵100元，贈送的點數是平常日消費的17倍。

迎接春遊商機，遠雄廣場adidas推服飾兩件55折，再生材質「ADIBREAK」運動外套，撞色拼接設計是亮點。PUMA精選服飾兩件6折，推薦「Nitro」氮氣中底科技鞋款，將液態氮注入發泡成型的中底胚模，可使鞋子中底同時兼具輕量與高緩衝兩項機能。日本大創的姊妹牌THREEPPY，連假前在遠雄廣場開張，許多可愛、粉嫩系商品可供選購。