觀光加溫 中市府與名谷屋、茨城談包機行銷夜市

國境重新開放，台中市政府觀光旅遊局在疫情期間與國際友好城市保持線上交流，疫後積極赴國外參展交流，觀旅局長陳美秀表示，將持續透過線上線下行銷台中。觀旅局長陳美秀說，今年2月間與日本名古屋、茨城談未來包機事宜，另合作規劃「台中夜市」行銷。

陳美秀說，去年10月疫情解封、國境開放，中市府重啟與國際友好單位實質交流，觀旅局規劃踩線、洽談包機及重大節慶交流，迎向國際入境旅遊熱潮，如去年12月名古屋市政府及議會日台議員聯盟拜會，洽談今年合作規劃「台中夜市」，爭取在台中草悟道辦理「2022日本觀光物產博覽會」。

此外，今年2月北海道索朗祭、三重縣安濃津祭踩舞組織委員會拜會市府，洽談「台中國際踩舞嘉年華」合作交流及名古屋與台中包機事宜；另與茨城縣訪談包機事宜，台中市並與大分縣佐伯市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，深化雙方城市交流。

陳美秀說，疫情期間，觀旅局持續與友好單位透過線上交流，維繫雙方觀光資源，如2020年起與日本名古屋市連續3年在日本舉辦「台中夜市」活動，行銷台中夜市的特色氛圍；另與日本鳥取縣及青森縣進行溫泉交流的線上合作會議，凝聚兩地共識推動溫泉觀光產業，盼促成長期合作，開創疫後溫泉觀光新局面。

觀旅局說明，今年也籌劃與交通部觀光局合作，參與國際旅展及推廣會，如參加泰國、馬來西亞、新加坡及日本旅展，行銷台中觀光亮點及在地知名度，其中泰國旅展期間，累積約3400人次到訪台中攤位。