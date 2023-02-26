快訊

董座外遇生子拒親子鑑定 法官憑「這證據」認定孩子是他的

澳洲軍機低空進我防空識別區？空軍：純屬臆測

獨／戲說女星出家遁入空門 首度現身留三分頭原因曝光

觀光加溫 中市府與名谷屋、茨城談包機行銷夜市

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府觀旅局長陳美秀（中）等人與日本茨城談包機事宜。圖／觀旅局提供
台中市府觀旅局長陳美秀（中）等人與日本茨城談包機事宜。圖／觀旅局提供

國境重新開放，台中市政府觀光旅遊局在疫情期間與國際友好城市保持線上交流，疫後積極赴國外參展交流，觀旅局長陳美秀表示，將持續透過線上線下行銷台中。觀旅局長陳美秀說，今年2月間與日本名古屋、茨城談未來包機事宜，另合作規劃「台中夜市」行銷。

陳美秀說，去年10月疫情解封、國境開放，中市府重啟與國際友好單位實質交流，觀旅局規劃踩線、洽談包機及重大節慶交流，迎向國際入境旅遊熱潮，如去年12月名古屋市政府及議會日台議員聯盟拜會，洽談今年合作規劃「台中夜市」，爭取在台中草悟道辦理「2022日本觀光物產博覽會」。

此外，今年2月北海道索朗祭、三重縣安濃津祭踩舞組織委員會拜會市府，洽談「台中國際踩舞嘉年華」合作交流及名古屋與台中包機事宜；另與茨城縣訪談包機事宜，台中市並與大分縣佐伯市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，深化雙方城市交流。

陳美秀說，疫情期間，觀旅局持續與友好單位透過線上交流，維繫雙方觀光資源，如2020年起與日本名古屋市連續3年在日本舉辦「台中夜市」活動，行銷台中夜市的特色氛圍；另與日本鳥取縣及青森縣進行溫泉交流的線上合作會議，凝聚兩地共識推動溫泉觀光產業，盼促成長期合作，開創疫後溫泉觀光新局面。

觀旅局說明，今年也籌劃與交通部觀光局合作，參與國際旅展及推廣會，如參加泰國、馬來西亞、新加坡及日本旅展，行銷台中觀光亮點及在地知名度，其中泰國旅展期間，累積約3400人次到訪台中攤位。

日本 名古屋 溫泉 台中市

相關新聞

彰化北斗生育津貼欲提高到3萬元 鎮代會否決

彰化縣北斗鎮公所要將生育津貼從1萬提高到3萬元，新生兒並在2歲前加發每月1千元的育兒補助，但上周遭鎮代會否決，北斗鎮長李...

觀光加溫 中市府與名谷屋、茨城談包機行銷夜市

國境重新開放，台中市政府觀光旅遊局在疫情期間與國際友好城市保持線上交流，疫後積極赴國外參展交流，觀旅局長陳美秀表示，將持...

連假各地景點人潮爆炸 九族文化村籲遊客轉往其他景點

26日是228連假第2天，市區赤崁、孔廟文化，以及國華街美食商圈、安平老街、漁光島都湧入人潮，加上市區有廟會活動，中午時分國華街永樂市場附近一度寸步難行，市府觀旅局統計連假第1天，單是老街、商圈吸引12萬遊客，今天人潮則更多，增加3成。 南投魚池九族文化村正值櫻花祭，而因櫻花盛開，湧進大批人潮，26日上午入園人次已逾1萬2000人，遊客大爆滿，聯外道路也塞車，園方緊急啟動疏散機制，呼籲民眾轉往其他遊樂區或周邊景點。

潭子「草莓世界」平地也可採草莓 產期持續至4月初

現在是草莓採摘季節，228連假，許多遊客全家到台中市潭子區「草莓世界」採草莓，在平地就可採草莓，業者許明興表示，今年「香...

連假不用跑遠 台中新社櫻花季10萬株櫻滿開、有吃有玩

228連假，台中新社區櫻花季登場，每年2、3月約10萬株櫻花相繼綻放。台中市政府經濟發展局表示，賞櫻商圈有多處店家，大量...

中市舊官邸電台街文史氛圍濃 廣場堆置雜物煞風景

台中市北區雙十路與電台街周邊有多處歷史建物，串聯毗鄰一中商圈，帶動這一帶成熱門文化空間。民進黨議員陳俞融今指出，15年前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦