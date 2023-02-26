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曾有小女孩遭拖走 北市承諾加強這「邊陲地帶」照明

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府剛風光辦完台灣燈會，但在華江里近和平西路三段尾端的騎樓照明燈源，卻突遭無預警斷電，整條騎樓黑壓壓一片，行人、住戶都膽戰心驚。圖／取自華江里長洪佳君臉書
台北市政府剛風光辦完台灣燈會，但在華江里近和平西路三段尾端的騎樓照明燈源，卻突遭無預警斷電，整條騎樓黑壓壓一片，行人、住戶都膽戰心驚。圖／取自華江里長洪佳君臉書

北市政府剛風光辦完台灣燈會，但在華江里近和平西路三段尾端的騎樓照明燈源，卻突遭無預警斷電，整條騎樓黑壓壓一片，行人、住戶都膽戰心驚；華江里長洪佳君指出，北市府以「私接電」為由斷電，但該處都屬公用通行，過去還曾因燈光昏暗發生小女孩遭拖走侵害等治安事件，希望位能盡速加裝符合騎樓需求的路燈，給當地明亮、安全的路。對此，公燈處表示已研擬增強人行道照明方案。

華江里和平西路三段尾端已屬台北市「邊陲地帶」，一旁有老舊華江整宅社區，該區域地狹、少店家，相較於龍山寺週邊商圈黯淡、蕭條不少，尤其到夜間時刻路邊昏暗，僅偶有當地住戶出入通行。

洪佳君表示，23日晚間該處騎樓燈突無預警全數熄滅，經詢問公燈處得知，原有騎樓燈屬於私接路燈電源，政府依法斷電，因此整條騎樓全部黑壓壓一片，導致行人住戶經過時膽戰心驚。

洪佳君認為，此雖為私接電，但屬於公用用途，此並非只有居民行走，也是一般用路人通行要道，且根據法規騎樓屬於人行道範疇，人們無償供公共通行，卻無道理民間裝設照明燈卻被視為非法，且遭斷電後，該給人民的公用路燈也無下文。

副市長李四川獲知里長反映後，指示市府著手處理。台北市公燈處表示，騎樓屬於私人空間，私接電為違法行為，而有關騎樓照明設施應由建築物或土地所有權人設置維護管理，非市府裝設路燈範圍，顧及民眾需求，公園處已研擬依法規增強人行道照明之方案，由於該處人行道狹窄，將在於高架橋加裝照明設備投射至騎樓處，預計5月完成。

人行道 北市 李四川

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