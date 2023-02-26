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法鼓山1169名在家居士接受菩薩戒 學法助人最長90歲
法鼓山今天在新北市金山區法鼓山園區大殿，為歷經4天3夜演禮、說戒、懺摩儀軌等1169名在家學佛居士，完成菩薩戒儀式。高齡90歲李月理是最年長的受戒者，發心學佛，利濟眾生。
法鼓山創辦人聖嚴法師費時30年制定菩薩戒儀軌，期盼佛子們受戒後時常回到道場，參加誦戒會，發願止惡、持戒、修善，實踐自度度人、福慧雙修的菩薩行。
新冠肺炎疫情近期趨緩，法鼓山今年重新舉辦在家菩薩戒儀式，來自澳洲、美國、加拿大、泰國、馬來西亞、新加坡、香港與台灣共1169在家學佛居士今天受戒。
今年戒場安排法鼓山方丈和尚果暉法師、首座和尚惠敏法師、副住持果品法師擔任菩薩法師，全體居士懺悔過去所造惡業，發下菩薩誓願，止一切惡、修一切善、度一切眾生，走向菩薩修道成佛之路。
果暉法師說，「知恩報恩為先，利人便是利己」，期勉居士時時存感恩的心，說出感謝的話，以菩提心與菩薩行感化自己、感動他人。回到日常身分，莫忘曾搭衣、受菩薩戒，時時處處修福修慧，就能人人平安健康、身心自在。
惠敏法師引用聖嚴法師〈菩薩行〉， 鼓勵新戒菩薩以受戒、持戒、誦戒守護清淨戒體，散布無量無邊大功德讚。果品法師分享要成佛從菩薩做起，發菩提心就是要利濟眾生，提醒不要以自我為中心去幫助他人，用智慧幫助成就他人。
受戒人鄭智謙1家4人同日成為新戒菩薩，他說，自己受戒也是善緣，去年8月起參加寶雲寺梵唄班，發願投入護法行列，盡自己的能力，以聲聲佛號安定人心，圓滿亡者生命最後一程。受戒也能約束自己不好的習慣，改善職場與家庭關係。
從澳洲返台的馮美英先前受三皈五戒後，開始參加禪坐、法會、誦經持咒、聽經聞法、做早晚課與擔任義工。今天受菩薩戒，是想更深入學習佛陀的智慧，未來努力修行，以解脫自己與他人的煩惱為己任，好好活在當下。
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