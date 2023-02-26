影／北市最長50米溜滑梯「噪音」擾民 議員建議搬家另覓新處

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聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
公園處去年7月在人工草皮新增6個樹穴，確實降低民眾滑草等錯誤使用行為的機會。記者林佳彣／攝影
公園處去年7月在人工草皮新增6個樹穴，確實降低民眾滑草等錯誤使用行為的機會。記者林佳彣／攝影

文山森林公園「趣探險之丘」刺激又好玩，不只長50公尺、高低差14.8公尺的地景式磨石子溜滑梯，人工草皮也成滑草天堂，常是大小朋友玩樂的好去處。不過，各種尖叫與喧鬧聲影響附近住家安寧，即使改善卻效果有限，光是農曆春節10天連假，市府就收到15件噪音陳情案，公園處將於3月10日前辦地方說明會討論調整作為。

北市議員耿葳、王欣儀迄今接獲不少陳情，也向市府反映改善。工務局公園處表示，接獲反映後，陸續請保全勸導、調整開放時間，以及架設4座監視器，以維護民眾使用設施安全與保障住戶隱私。此外，人工草皮視覺景觀佳且面積大，原設計非滑草坡，去年7月也新增6個樹穴，確實降低滑草等錯誤使用行為的機會。

王欣儀指出，即使縮短溜滑梯開放時間，還是會有民眾自備燈具來玩，且現場24小時保全無強制力，只能勸導，市府盡量改善卻效果有限，周遭居民長期被噪音嚴重干擾到瀕臨崩潰。

2月2日，王欣儀與里長、住戶及公園處等人到場會勘後，公園處第二度調整開放時間為早上10點至晚上8點，也請興隆派出所協助加強噪音管制、聚眾喧嘩等違規執法，另在人工草皮增設6個樹穴。

王欣儀建議可縮短溜滑梯長度，降低刺激性所衍生尖叫聲，要是成效不如預期，市府就得考慮另覓新處設置或是移除等作為。

公園處回應，趣探險之丘依現有地形設計，且須考量排水問題，鄰近景美運動公園有類似山坡，因位處水流匯集區並不適合，公園處已開闢或近期將開闢的公園規模，無合適的地形空間可再設置類似大型溜滑梯；預計3月10日前辦理地方說明會，取得地方共識後，再決定溜滑梯使用調整方式。

文山森林公園「趣探險之丘」與對面社區僅隔一條馬路，各種尖叫與喧譁聲長期影響周遭居民生活安寧。記者林佳彣／攝影
文山森林公園「趣探險之丘」與對面社區僅隔一條馬路，各種尖叫與喧譁聲長期影響周遭居民生活安寧。記者林佳彣／攝影
2月2日，北市議員王欣儀邀集公園處南港公園管理所主任莊國境、興旺里長蘇瓏議與住戶等人到場會勘後。圖／王欣儀辦公室提供
2月2日，北市議員王欣儀邀集公園處南港公園管理所主任莊國境、興旺里長蘇瓏議與住戶等人到場會勘後。圖／王欣儀辦公室提供
台北市工務局公園處已於去年新增6個樹穴，3月10日前將增設6個樹穴，以降低民眾滑草等錯誤使用行為的機會。記者林佳彣／攝影
台北市工務局公園處已於去年新增6個樹穴，3月10日前將增設6個樹穴，以降低民眾滑草等錯誤使用行為的機會。記者林佳彣／攝影
人工草皮視覺景觀佳且面積大，不少民眾開心滑草玩樂。記者林佳彣／攝影
人工草皮視覺景觀佳且面積大，不少民眾開心滑草玩樂。記者林佳彣／攝影
文山森林公園「趣探險之丘」的地景式磨石子溜滑梯有50公尺長，是北市最長的溜滑梯，且高低差14.8公尺，刺激又好玩，吸引大小朋友朝聖。記者林佳彣／攝影
文山森林公園「趣探險之丘」的地景式磨石子溜滑梯有50公尺長，是北市最長的溜滑梯，且高低差14.8公尺，刺激又好玩，吸引大小朋友朝聖。記者林佳彣／攝影
文山森林公園「趣探險之丘」開放時間，2月已調整為早上10點至晚上8點。記者林佳彣／攝影
文山森林公園「趣探險之丘」開放時間，2月已調整為早上10點至晚上8點。記者林佳彣／攝影

溜滑梯 王欣儀 噪音

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