影／北市最長50米溜滑梯「噪音」擾民 議員建議搬家另覓新處

文山森林公園「趣探險之丘」刺激又好玩，不只長50公尺、高低差14.8公尺的地景式磨石子溜滑梯，人工草皮也成滑草天堂，常是大小朋友玩樂的好去處。不過，各種尖叫與喧鬧聲影響附近住家安寧，即使改善卻效果有限，光是農曆春節10天連假，市府就收到15件噪音陳情案，公園處將於3月10日前辦地方說明會討論調整作為。

北市議員耿葳、王欣儀迄今接獲不少陳情，也向市府反映改善。工務局公園處表示，接獲反映後，陸續請保全勸導、調整開放時間，以及架設4座監視器，以維護民眾使用設施安全與保障住戶隱私。此外，人工草皮視覺景觀佳且面積大，原設計非滑草坡，去年7月也新增6個樹穴，確實降低滑草等錯誤使用行為的機會。

王欣儀指出，即使縮短溜滑梯開放時間，還是會有民眾自備燈具來玩，且現場24小時保全無強制力，只能勸導，市府盡量改善卻效果有限，周遭居民長期被噪音嚴重干擾到瀕臨崩潰。

2月2日，王欣儀與里長、住戶及公園處等人到場會勘後，公園處第二度調整開放時間為早上10點至晚上8點，也請興隆派出所協助加強噪音管制、聚眾喧嘩等違規執法，另在人工草皮增設6個樹穴。

王欣儀建議可縮短溜滑梯長度，降低刺激性所衍生尖叫聲，要是成效不如預期，市府就得考慮另覓新處設置或是移除等作為。