新北櫻花盛開 快趁假日來場唯美賞櫻之旅
櫻花季到來，新北市是全台櫻花種類最多、花期最長、分布最廣的。台灣山櫻從1月開始在各地陸續綻放，新北各大櫻花勝地已吸引逾百萬人次遊客前來欣賞。新北市景觀處邀請民眾趁櫻花季帶一起到新北各地賞花、追櫻，來趟浪漫唯美賞櫻之行，感受大自然之美。
春暖花開，新北市各地一波接著一波的櫻浪來襲，包括汐止區康誥坑溪、三芝區青山路、淡水區天元宮及滬尾櫻花大道、石碇區二格道路、新店區屈尺公園及陽光運動公園、土城區太極嶺、樹林區大同登山步道、林口小熊公園、鶯歌區永吉公園及林口區竹林山觀音寺等地，這些新北市知名賞櫻景點櫻花均已盛開。
景觀處指出，春節期間，市府在淡水天元宮三色櫻花季安排夜間點燈賞櫻活動，吸引大批遊客到訪，到目前為止新北各櫻花勝地已吸引逾百萬人次遊客，接下來還有3月的吉野櫻花期接力來到，精彩可期。
景觀處表示，賞櫻就要到新北，土城希望之河、淡水天元宮、雙泰產業道路、三芝三生步道等景點的吉野櫻將於3月綻放，更多的花況、花季與相關活動資訊，可以瀏覽景觀處架設的「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」花況網站，或到臉書搜尋「賞花快報」粉絲專頁，按讚、追蹤以獲得新北市的即時花況跟相關訊息，也歡迎分享交流新北市各地開花資訊及照片，提供愛花同好們更即時、更詳盡的賞花情報。
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