蔣萬安拋成立青年局挨批「蔣空話」 北市府：積極盤點

台北市長蔣萬安競選政見拋出要成立青年事務局，但議員吳沛憶批評，但到目前為止，北市青年局仍只有空話。甚至她詢問市府詢問籌備狀況，結果一問三不知，既沒有具體規畫，也不知道時程，質疑「還在蔣空話詐騙青年」。北市府表示，正在積極盤點機關運作及人員配置，成立前已責成產業局及勞動局積極推動相關事務。

吳沛憶指出，她向北市府詢問青年事務局設立計畫、進程，得到的回覆卻只有「目前尚無明確時程計畫資料可茲提供」。連什麼時候要開始都不得而知。北市府的回覆卻只有「納入討論」、「著手檢討」、「研議」，連個時間表都沒有，還說是「謹遵議員指教」，到現在市政團隊還是狀況外。

吳沛憶表示，蔣萬安在競選期間，曾宣示要優先成立青年事務局，還高喊「讓台北市成為青年朋友實現夢想的地方。」結果選前高調宣示，選後不了了之，甚至在市政會議與市府列管案件中隻字未提，根本拿青年議題來騙票。

吳沛憶表示，國民黨在青年議題上說一套做一套早有前科，之前的18歲公民權國民黨表面上支持，卻在內部群組對公投反動員。如今蔣萬安的青年局恐跳票，是又再一次詐騙青年。

吳沛憶要求，蔣萬安應儘速提出青年局的籌設時間表，「不要再詐騙青年」，同時，未來對青年局的構想與規畫，也應持續向議會提出報告，確保台北市的青年局能夠真的屬於北市青年，而不是又拿來做人情的政治酬庸。

北市府副發言人徐政璿表示，青年議題是城市發展的重要指標，市府目前正在積極盤點以及評估府內機關運作及人員配置當中。有關青年創業及就業發展等業務，在新機關尚未成立前，市長蔣萬安己責成產業局及勞動局積極推動。