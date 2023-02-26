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民調支持 基隆、南港直達車仍難產 基市府提出折衷方案

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府交通處長王圳宏今天建議，台鐵7點34分基隆發車的自強號加停南港站，方便通勤族轉搭台北捷運，間接疏解國道客運人潮。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處長王圳宏今天建議，台鐵7點34分基隆發車的自強號加停南港站，方便通勤族轉搭台北捷運，間接疏解國道客運人潮。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府做民調七成七支持台鐵加開基隆、南港直達車，但台鐵局指路線已飽和。基市交通處長王圳宏今天建議台鐵，上午7點34分基隆發車，經八堵直達台北的自強號加停南港站，就能方便通勤族轉搭台北捷運板南、文湖線，間接疏解國道客運人潮。

基隆市長謝國樑爭取台鐵加開基隆到南港直達車，委由聯合行銷公司做民調，結果顯示支持者占77.4%，最期待基隆站發車時段是上午7點30分。

王圳宏表示，現階段請台鐵加開基隆往南港直達車，因條件限制比較不容易。現行上午7點34分從基隆站發車，7點41分停靠八堵站後，8點9分直達台北站的自強號109車次，如果能加停南港站，行車時間最多增加5分鐘，就能滿足許多基隆通勤族的需求。

王圳宏說，很多基隆通勤族到南港展覽館轉搭文湖線和板南線，如果自強號109車次加停南港站，就能吸引部分通勤族搭這班列車，南港站下車後，可轉搭板南線往西到目的地，或往東接文湖線上班。

基隆通勤族搭台鐵自強號轉乘北捷，費用比搭國道客運高。從台鐵南港站搭板南線，甚至要到南港展覽館站再接文湖站，費用會更高，對通勤族具誘因嗎？王圳宏指北北基桃1200月票政策，應在7月間就上路，所以通勤族不用擔心台鐵轉乘北捷，交通費用增加的問題。

王圳宏說，自強號109車次加停南港站，除了嘉惠更多轉搭北捷的基隆通勤族，還有另一項好處，就是目前搭國道客運往南港展覽館站的通勤族，會考慮改搭這列自強號，緩解國道客運交通尖峰時段車位難求的窘況。

通勤族 台鐵

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