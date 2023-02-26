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800種珍貴玫瑰品種爭豔 台北玫瑰展3月1日浪漫登場

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北玫瑰園內有超過800種珍貴的玫瑰品種，由工作人員悉心照護。圖／北市工務局提供
台北玫瑰園內有超過800種珍貴的玫瑰品種，由工作人員悉心照護。圖／北市工務局提供

北市「花IN台北」系列的2023台北玫瑰展，即將在3月1日登場，台北玫瑰園內有超過800種珍貴的玫瑰品種，供民眾盡情欣賞。

北市公園處表示，期間規畫許多活動，平日有志工導覽帶領大家認識台北玫瑰園，假日則有攤商進駐，提供玫瑰花苗及玫瑰相關產品的販售，還有餐車提供美食，讓來賞花的民眾能有最幸福體驗。

台北玫瑰展展期自3月1日至3月31日，以「玫好幸福」為主題，除了賞花行程外，周邊的晴光商圈和婚紗攝影商業公會等逾25間特約店家也一同響應花展活動，紛紛推出花展專屬優惠，創造在地經濟產值。另外，周邊店家還特地為台北玫瑰展設計特色餐點。

公園處表示，今年引入中山區在地婚攝產業，讓台北玫瑰園獨有的浪漫造景成為祝福新人的最佳婚紗拍攝點，打造「婚紗幸福產業鏈」；3月的每個例假日還有攤商進駐，讓民眾可以在賞花後，也能購買玫瑰花苗及玫瑰相關商品等，將玫瑰花的美好帶入生活。

公園處長黃淑如表示，玫瑰展歷年來已逐步走進大眾視野，成了每年3月眾所期待的「花IN台北」12花季之一，也是情人間浪漫約會的勝地。因應民眾期待，今年特地規畫眾多線上活動，讓大家能深度認識台北玫瑰園，「尋找玫好」活動就是其中之一。

由於園區內超過800種玫瑰品種，邀請大家連假期間入園賞花時，多留意周遭玫瑰花的品種牌。3月10日前找到特定品種的玫瑰並拍照上傳至FB指定貼文，就有機會帶走小禮物，其中還有愛花人士不容錯過的玫瑰盆栽。

公園處提醒，因玫瑰帶刺，民眾入園應避免進入花叢，同時為維護良好賞花環境，園區內禁止騎乘自行車及滑板車。展期間人潮較多，提醒民眾多加利用大眾運輸工具前往，透過捷運及市內公車都能方便抵達園區賞花。想了解更多臺北玫瑰展資訊，可至臺北玫瑰展活動官網查詢或上網搜尋花IN臺北查詢。

台北玫瑰園內有超過800種珍貴的玫瑰品種，由工作人員悉心照護。圖／北市工務局提供
台北玫瑰園內有超過800種珍貴的玫瑰品種，由工作人員悉心照護。圖／北市工務局提供
台北玫瑰園內有超過800種珍貴的玫瑰品種，由工作人員悉心照護。圖／北市工務局提供
台北玫瑰園內有超過800種珍貴的玫瑰品種，由工作人員悉心照護。圖／北市工務局提供

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