疑4000年前遺址物件 永康公園遊戲場延至年底前完工

施工中的台南永康公園特色遊戲場，因發現疑4000年前網寮遺址物件，去年9月緊急停工迄今，上月提送試掘計畫書及施工監看計畫書至文資處審查，待核可後可望復工，推估在今年底前完工。

台南市政府工務局考量永康公園既有兒童遊戲場一貫式「罐頭遊具」，已不符合家長需求，編列880萬元預算進行公園內兒童遊戲場改善工程。

該工程去年3月施工，內容包含遊具設施更新、景觀步道規劃、體健設施移設等；景觀設計原則以「近自然」為發想主題，使用沙坑、礫石、景石等大自然中材質融入設置，遊具包括塔型滑梯遊戲組、環形特殊滑軌、繩索擺盪設施等，提供小朋友體驗攀、爬、眺望的肢體運動及認知，並提供簡易的清洗區，便於孩童們遊戲後清理。

結果，9月7日工程進度已達6成時發現疑有4000年前網寮遺址物件，工務局依「文化資產保存法」規定辦理停工，並配合專家學者所提意見，去年底完成變更設計及議價程序，增撥230萬元辦理工區試掘及施工監看等業務。

工務局說，目前已提送試掘計畫書及施工監看計畫書至文資處進行審查，待核可後，考古單位即可進場辦理工區試掘作業，因試掘區域位於遊戲場草皮一帶，不影響遊具設施建置；遊戲場改善工程將與試掘探究遺址史物作業同時進行，並在監看下復工繼續施作；並將配合試掘採樣成果，邀請地方文史仕紳立牌述史溯源，讓遊園民眾可探究該遺址的歷史故事。