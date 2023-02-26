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新北消防局長黃德清遭爆婚外情 市府：已請辭獲准

中央社／ 新北26日電
新北市消防局長黃德清。聯合報系資料照／記者李定宇攝影
新北市消防局長黃德清。聯合報系資料照／記者李定宇攝影

新北市消防局長黃德清今天遭媒體爆料涉及外遇，由於自覺影響市府形象向市長侯友宜請辭獲准。市府發言人張愛晶今天上午證實黃德清請辭，但不便評論私領域事情。

周刊王報導，黃德清被爆出有一段長達6年的婚外情，遭疑外遇對象A女向媒體投訴。黃德清向周刊王證實跟A女確實認識，過程中發生一些誤會，因此想跟對方解釋，若造成困擾，自己深表歉意，而身為政務官，此事已影響市府形象，因此25日下午向侯友宜請辭獲准。

市長侯友宜今天沒有公開行程。記者打電話要向黃德清求證，但黃德清未接電話。張愛晶今天上午則向中央社記者證實，黃德清已請辭；至於黃德清遭爆婚外情一事，她表示，涉及私領域的事情，不便評論。

黃德清從2007年台北縣政府（新北市政府前身）時期代理消防局長，改制後仍持續擔任消防局長，時間長達16年，是市府任職最久的局處首長。

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