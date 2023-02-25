十分瀑布水量豐沛傾瀉而下如綢緞 遊客不畏低溫爭相拍照
新北市府今天表示，228連假第1天，各風景區因強烈大陸冷氣團影響，遊客不多。但平溪十分瀑布因水量豐沛，就像千軍萬馬奔騰，傾瀉而下，吸引不畏低溫的遊客拍照。
中央氣象局持續發布9縣市低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，新北市石門區富貴角今天清晨出現攝氏10.1度的氣溫，為台灣本島平地最低。
市府觀光旅遊局官員告訴中央社記者，今天是228連假第1天，各風景區天氣濕冷，人潮較以往平常假日少。但因近日地區雨勢緣故，平溪十分瀑布水量豐沛，感覺就像一襲白色綢緞，如千軍萬馬一般，墜入一大片綠潭，吸引不畏寒冷遊客拍照。
觀旅局說，昨晚開始點燈的瑞芳區「九份紅燈籠祭」，因低溫且天空飄雨，地處迎風面入夜更冷；從豎崎路石階望去，只見比往日假期稀少的遊客，撐傘漫步於商家與茶樓。
觀旅局表示，新店碧潭、猴硐煤礦博物園區也有些許遊客，買伴手禮或在燈光裝置藝術前打卡，但人數明顯少很多。
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