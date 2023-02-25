快訊

挨批高教政策「誤人子弟」 教育部晚間回應了

蔡天鳳前親家「沒有遺產繼承權」怎還涉殘忍碎屍？ 律師曝恐怖動機

十分瀑布水量豐沛傾瀉而下如綢緞 遊客不畏低溫爭相拍照

中央社／ 新北25日電
228連假開跑，新北市各風景區25日白天天氣濕冷，觀光人潮較少，不過平溪十分瀑布水量豐沛，仍吸引不少遊客前往參觀拍照。（新北市觀光旅遊局提供）中央社
228連假開跑，新北市各風景區25日白天天氣濕冷，觀光人潮較少，不過平溪十分瀑布水量豐沛，仍吸引不少遊客前往參觀拍照。（新北市觀光旅遊局提供）中央社

新北市府今天表示，228連假第1天，各風景區因強烈大陸冷氣團影響，遊客不多。但平溪十分瀑布因水量豐沛，就像千軍萬馬奔騰，傾瀉而下，吸引不畏低溫的遊客拍照。

中央氣象局持續發布9縣市低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，新北市石門區富貴角今天清晨出現攝氏10.1度的氣溫，為台灣本島平地最低。

市府觀光旅遊局官員告訴中央社記者，今天是228連假第1天，各風景區天氣濕冷，人潮較以往平常假日少。但因近日地區雨勢緣故，平溪十分瀑布水量豐沛，感覺就像一襲白色綢緞，如千軍萬馬一般，墜入一大片綠潭，吸引不畏寒冷遊客拍照。

觀旅局說，昨晚開始點燈的瑞芳區「九份紅燈籠祭」，因低溫且天空飄雨，地處迎風面入夜更冷；從豎崎路石階望去，只見比往日假期稀少的遊客，撐傘漫步於商家與茶樓。

觀旅局表示，新店碧潭、猴硐煤礦博物園區也有些許遊客，買伴手禮或在燈光裝置藝術前打卡，但人數明顯少很多。

冷氣團 平溪

延伸閱讀

228連假遇低溫 國健署提醒護心保暖3步驟

台南228連假首日遊客湧現 住宿一房難求

冷氣團發威！新北等4縣市低溫特報 228連假還會再更冷

午後變天冷空氣南下 吳德榮：周二晚起最冷、有達冷氣團機率

相關新聞

被「學姐」喻髮型像紅毛猩猩 王世堅：年少輕狂沒有好好保養

台北市議員「學姐」黃瀞瑩先前出席脫口秀節目「炎上王世堅」，並在節目上說王世堅的頭髮像生病的「像紅毛猩猩」。對此王世堅下午...

十分瀑布水量豐沛傾瀉而下如綢緞 遊客不畏低溫爭相拍照

新北市府今天表示，228連假第1天，各風景區因強烈大陸冷氣團影響，遊客不多。但平溪十分瀑布因水量豐沛，就像千軍萬馬奔騰，...

台北市推加油跳停、停3秒再抽油槍 1年減少48頓廢氣

為保障民眾及加油站從業人員健康，北市環保局針對轄內73處加油站加強油氣回收設備稽查管制，共執行82站次氣漏測試檢測，合格...

杜鵑移動花聚落揭幕 侯友宜：讓萬金杜鵑跟萬里蟹齊名

為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕，在萬里運動公園及觀光公園廣植1萬7千株杜鵑花海，整體展區有1.5公頃...

孝心女兒為父母健康祈福 大益紙器捐復康巴士

傳統企業大益紙器董事長趙德基，在新莊瓊林南路從事包裝紙箱製造，從手工學徒到創業，前後將近50年，幸有子女繼承衣缽，大女兒...

北市擬增內湖2處科技執法 蔣萬安：需評估人工辨識成本

為降低交通違規，台北市在34處建置科技執法設備，可自動取締違規車輛。北市交通大隊預計於今年在民權東路與舊宗 路口、港墘路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦