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被「學姐」喻髮型像紅毛猩猩 王世堅：年少輕狂沒有好好保養
台北市議員「學姐」黃瀞瑩先前出席脫口秀節目「炎上王世堅」，並在節目上說王世堅的頭髮「像生病的紅毛猩猩」。對此王世堅下午受訪說，他承認，自己確實髮量很少，髮型也像紅毛猩猩，這是事實，但生病這個跟事實是有差距，「我每天都活蹦亂跳」。
台北市長蔣萬安今上午赴台北市立動物園，化身動保員照顧紅毛猩猩寶寶「秀彩」，被問到有沒有覺得「秀彩」像台北市議員王世堅，蔣萬安說「秀彩比較秀氣，王世堅議員非常陽剛」。
王世堅說，他承認我確實髮量很少，確實髮型像紅毛猩猩，這是事實，他也承認，年少輕狂的時候，沒有好好保養頭髮，所以他們來開這個玩笑是應當的，更何況那個節目本來就是博君一笑，所以「學姐」的比喻是剛剛好啦，恰到好處，不過生病兩個字是沒有啦，是不至於啦，「我每天都活蹦亂跳」。
王世堅強調，只有生病這個跟事實是有差距，但是髮量少是事實，必須接受，不管他們用什麼樣的口吻、什麼樣的方式來挖苦、來開玩笑，他都必須接受，更何況那個節目是博君一笑。
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