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新莊瀰漫臭味查不出源頭 市府清洗疏浚排水溝

中央社／ 新北25日電

新北市新莊區瓊林里、建安里近日傳出臭味，居民飽受困擾。市府環保局空污、水污稽查員多次聯手出擊，偵測不到污染源；今天展開清洗疏浚雨水排水溝作業，臭味已明顯降低。

新莊區瓊林里長吳佳擇下午告訴中央社記者，近日里民反映，空氣中飄散難聞氣味，有民眾受不了，戴上口罩防止噁心。他正與相關單位在建國一路等區域循線追查，看是否能夠找到禍首。

吳姓居民表示，22日開始就聞到類似燃燒塑膠的臭味，但也有民眾聞到的是類似沼氣臭味，或說不出的化學味道，每個人的嗅覺都不同，因此向市府報案反映。

環保局官員表示，據報後，曾前往建國一路等地勘查，但都沒有發現露天燃燒及工廠異常排放廢氣。另攜手新莊區公所、市府水利局、消防、警察、地政、瓦斯公司及工研院等各單位，出動各式科學儀器，鎖定味道最濃區域周邊溝渠，於23及24日陸續採集現場空氣及水體樣品送驗。

官員告訴記者，已經連續24小時盤查超過100處工廠、建築物，但仍沒有查到明確污染來源。今天也處理雨水下水道、側排水溝、塭仔圳重劃區下水道工程，循著流域分布狀況，進入人孔蓋勘查。

水利局表示，昨天配合環保局現場勘查，污水下水道廠商勘查相關管線，確認並非污水管線造成臭味，後續水利局持續配合提供設備協助環保局查察。

環保局說，為降低異味對居民影響，調集7個區清潔隊清溝車支援，今天從建國二路開始，循著異味集中的人孔蓋，逐步往下游清洗疏浚排水溝，目前氣味已明顯降低。環保局將持續清洗排水溝，並監控空氣品質及巡查環境。

環保局說，塔寮坑溪鄰近區域設有固定式空氣品質感測器，為掌握與監控空氣品質，24日起，特別出動空氣品質監測車。報案至今，測值並沒有明顯異常。提醒建國路、新樹路、瓊林里、建安里民眾，近日先勿出外運動，請先將門窗緊閉，如有需要出門，請務必佩戴口罩。

排水溝 空氣品質 水利局

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