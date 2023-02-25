快訊

名媛蔡天鳳慘遭肢解烹屍！涉行兇前夫落網 被捕4人全是前親家

聯合國為烏俄戰爭罹難者默哀 竟遭俄國代表「拿筆狂敲麥克風」打斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市推加油跳停、停3秒再抽油槍 1年減少48頓廢氣

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市環保局提醒，民眾加油時養成「加油跳停就好，停3秒再抽油槍」的好習慣，降低加油時吸入有害物質的風險；環保局執行加油站稽查檢測作業。圖／北市環保局提供
北市環保局提醒，民眾加油時養成「加油跳停就好，停3秒再抽油槍」的好習慣，降低加油時吸入有害物質的風險；環保局執行加油站稽查檢測作業。圖／北市環保局提供

為保障民眾及加油站從業人員健康，北市環保局針對轄內73處加油站加強油氣回收設備稽查管制，共執行82站次氣漏測試檢測，合格率100%；5036槍次油氣回收檢測，平均合格率都達97%，高於全國平均合格率93.8%，每年可減少揮發性有機物（VOCs）排放約48公噸，有助改善空氣品質

北市環保局提醒，民眾加油時養成「加油跳停就好，停3秒再抽油槍」的好習慣，降低加油時吸入有害物質的風險。加油槍跳停後，若再繼續強迫加油，會增加油氣逸散；加完油立即抽油槍，也會因油管內尚有殘油未流入油箱，會比停3秒再抽槍增加約26倍的油氣排放。

環保局指出，一般民眾在加油時常聞到的「油氣味」，是因汽油中含有VOCs，其中包含苯、甲苯、二甲苯等有害物質，不僅影響人體健康，VOCs也會與大氣中氮氧化物產生光化學反應，形成臭氧汙染，目前臭氧已成為台灣地區空氣品質不良的主要汙染物之一。

環保局說，管制加油站油氣逸散，可維護加油民眾的健康，同時可保障員工在站內工作的職業安全，更可改善因臭氧造成的空汙問題。

環保局表示，北市公告加嚴油氣回收合格率，由70%提升至80%，同時導入稽查與定檢管理機制，經環保局稽查檢測合格率低於80%之加油站，其定期檢測頻率需由每半年1次加嚴至每季1次，以督促加油站業者落實油氣回收設備維護及自主管理。

為有效掌握全市加油站油氣回收管理情形，環保局建置加油站油氣回收定檢網路申報系統，透過E化，提供加油站業者線上申報加油槍氣油比定檢日期及結果等功能，透過現場監督檢測，實地掌握加油站定期檢測情形，針對油氣回收設施缺失部分，輔導業者完成修護改善。

加油站 北市 空氣品質

延伸閱讀

重機飆出111高分貝噪音被告發 苗栗「聲音照相」成執法利器

回收場火勢控制仍悶燒 嘉市環保局持續監控

漂流木中尋寶！ 台東素人木工為漂流木賦予新生命

民怨新莊塔寮坑溪一帶飄塑膠臭味卻被結案 環保局：持續稽查中

相關新聞

新北美館擬行政法人 營運遭質疑

新北美術館今年底完工，市府擬訂「新北美術館設置自治條例」行政法人化，每年營運需2億。議員廖宜琨質疑，行政法人等於市府出錢...

台北市推加油跳停、停3秒再抽油槍 1年減少48頓廢氣

為保障民眾及加油站從業人員健康，北市環保局針對轄內73處加油站加強油氣回收設備稽查管制，共執行82站次氣漏測試檢測，合格...

杜鵑移動花聚落揭幕 侯友宜：讓萬金杜鵑跟萬里蟹齊名

為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕，在萬里運動公園及觀光公園廣植1萬7千株杜鵑花海，整體展區有1.5公頃...

孝心女兒為父母健康祈福 大益紙器捐復康巴士

傳統企業大益紙器董事長趙德基，在新莊瓊林南路從事包裝紙箱製造，從手工學徒到創業，前後將近50年，幸有子女繼承衣缽，大女兒...

北市擬增內湖2處科技執法 蔣萬安：需評估人工辨識成本

為降低交通違規，台北市在34處建置科技執法設備，可自動取締違規車輛。北市交通大隊預計於今年在民權東路與舊宗 路口、港墘路...

228連假遊新北 觀光工廠推限定優惠

228連假今起連放4天，新北市觀光工廠及產業文化館各具有特色，不論是文創、生活用品、工藝美學、茶葉、美食等，透過建置豐富...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦