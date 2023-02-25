快訊

蔡天鳳碎屍案 高大成揭煲湯目的：「人肉叉燒包」翻版

獨／掌握資助逃亡藏鏡人 88槍案兩嫌行蹤曝光落網

基隆北海岸、台北市山區大雨特報 強烈冷氣團影響中部以北寒冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜鵑移動花聚落揭幕 侯友宜：讓萬金杜鵑跟萬里蟹齊名

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影

為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕，在萬里運動公園及觀光公園廣植1萬7千株杜鵑花海，整體展區有1.5公頃，用農用車、漁船等由設計師與花農打造別具特色的杜鵑花車與花船。部分花車將移到大安森林公園展出，展開另類「雙北合作」。

萬金杜鵑移動花聚落今天起到3月19日，展區在萬里區瑪鋉溪畔的運動公園及觀光公園，由知名的花藝師凌宗湧擔任策展總顧問，以「移動花聚落」為主題，運用在地的16輛農用車、2艘漁用船，讓設計師與花農一同打造別具特色的杜鵑花聚落。

現場除花藝展外，凌宗湧也在這裡以在地的杜鵑、生態植物、流水、景石打造賞杜鵑秘境與「湧萬金」噴泉，除了賞花外，民眾還可摸摸湧萬金噴泉。

侯友宜說，萬金產杜鵑占全台灣8成，這也是全台灣最美的杜鵑產地，有3百多種品種，一年產6百萬株，這次感謝23位有創造力、有設計、有藝術感的所有的名家來齊聚在萬金，打造萬金杜鵑的品牌。

侯友宜表示，期待萬金杜鵑跟萬里蟹、金山番薯、野柳女王頭，不但要齊名，甚至帶動不一樣的花農第二代能夠回到自己的故鄉，營造他的產業經濟。未來並會到大安森林公園來結合台北杜鵑季，讓大家看到萬金杜鵑之美。

策展總顧問凌宗湧說，各界藝術家與花農們從媒合相遇、創作發想到作品實現，花農們拿出最美的杜鵑，結合藝術家的美學設計能量，讓萬金杜鵑以各種藝想不到美好姿態呈現。

此次還結合花農、在地的農漁會、青農與高家繡球花共同打造花展，花展期間除了現場有藝文表演、手作體驗外，也有拍照打卡送限量杜鵑花幣等好康。

為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影
為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕。記者游明煌／攝影

杜鵑花 大安森林公園

延伸閱讀

影／民進黨說他若參選2024將「腥風血雨 」 侯友宜回應了

地檢署判不起訴侯友宜等3人 恩恩爸：他的戰場在國賠案

恩恩爸告侯友宜過失致死檢方不起訴 新北市府：尊重司法

2歲兒染疫亡…恩恩爸告侯友宜過失致死 檢方不起訴

相關新聞

新北美館擬行政法人 營運遭質疑

新北美術館今年底完工，市府擬訂「新北美術館設置自治條例」行政法人化，每年營運需2億。議員廖宜琨質疑，行政法人等於市府出錢...

杜鵑移動花聚落揭幕 侯友宜：讓萬金杜鵑跟萬里蟹齊名

為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕，在萬里運動公園及觀光公園廣植1萬7千株杜鵑花海，整體展區有1.5公頃...

孝心女兒為父母健康祈福 大益紙器捐復康巴士

傳統企業大益紙器董事長趙德基，在新莊瓊林南路從事包裝紙箱製造，從手工學徒到創業，前後將近50年，幸有子女繼承衣缽，大女兒...

北市擬增內湖2處科技執法 蔣萬安：需評估人工辨識成本

為降低交通違規，台北市在34處建置科技執法設備，可自動取締違規車輛。北市交通大隊預計於今年在民權東路與舊宗 路口、港墘路...

228連假遊新北 觀光工廠推限定優惠

228連假今起連放4天，新北市觀光工廠及產業文化館各具有特色，不論是文創、生活用品、工藝美學、茶葉、美食等，透過建置豐富...

王世堅像動物園紅毛猩猩？蔣萬安回：牠比較秀氣

台北市長蔣萬安上午赴台北市立動物園，化身動保員照顧紅毛猩猩寶寶「秀彩」，媒體聯訪時，媒體問他有沒有覺得「秀彩」像議員王世...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦