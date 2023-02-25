杜鵑移動花聚落揭幕 侯友宜：讓萬金杜鵑跟萬里蟹齊名

為期近1個月的新北市「萬金杜鵑移動花聚落」今天揭幕，在萬里運動公園及觀光公園廣植1萬7千株杜鵑花海，整體展區有1.5公頃，用農用車、漁船等由設計師與花農打造別具特色的杜鵑花車與花船。部分花車將移到大安森林公園展出，展開另類「雙北合作」。

萬金杜鵑移動花聚落今天起到3月19日，展區在萬里區瑪鋉溪畔的運動公園及觀光公園，由知名的花藝師凌宗湧擔任策展總顧問，以「移動花聚落」為主題，運用在地的16輛農用車、2艘漁用船，讓設計師與花農一同打造別具特色的杜鵑花聚落。

現場除花藝展外，凌宗湧也在這裡以在地的杜鵑、生態植物、流水、景石打造賞杜鵑秘境與「湧萬金」噴泉，除了賞花外，民眾還可摸摸湧萬金噴泉。

侯友宜說，萬金產杜鵑占全台灣8成，這也是全台灣最美的杜鵑產地，有3百多種品種，一年產6百萬株，這次感謝23位有創造力、有設計、有藝術感的所有的名家來齊聚在萬金，打造萬金杜鵑的品牌。

侯友宜表示，期待萬金杜鵑跟萬里蟹、金山番薯、野柳女王頭，不但要齊名，甚至帶動不一樣的花農第二代能夠回到自己的故鄉，營造他的產業經濟。未來並會到大安森林公園來結合台北杜鵑季，讓大家看到萬金杜鵑之美。

策展總顧問凌宗湧說，各界藝術家與花農們從媒合相遇、創作發想到作品實現，花農們拿出最美的杜鵑，結合藝術家的美學設計能量，讓萬金杜鵑以各種藝想不到美好姿態呈現。