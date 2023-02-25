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孝心女兒為父母健康祈福 大益紙器捐復康巴士

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
趙鄭秀英（由左至右）、趙德基及大女兒趙慧玲一起捐贈復康巴士，由秘書長邱敬斌代表受贈。圖／新北市社會局提供
趙鄭秀英（由左至右）、趙德基及大女兒趙慧玲一起捐贈復康巴士，由秘書長邱敬斌代表受贈。圖／新北市社會局提供

傳統企業大益紙器董事長趙德基，在新莊瓊林南路從事包裝紙箱製造，從手工學徒到創業，前後將近50年，幸有子女繼承衣缽，大女兒趙慧玲有感於父母年長、體力漸衰，今天以父母名義捐贈1輛復康巴士給新北市政府。趙慧玲說，希望復康巴士能幫助需要的人，也祈求父母健康。

大益紙器從事瓦楞紙箱製造及包裝彩盒製作，趙德基從最基層做起，用手工將一片片紙板送上機台印製，及至創業，子女慢慢引進電腦化自動作業。他和太太趙鄭秀英育有7女1男，各自成家立業，其中大女兒趙慧玲傳承大益紙器，擔任總經理。

趙慧玲表示，父母辛苦打拚一輩子，理當退休享清福，加上母親有慢性疾病，行動稍有不便，看到復康巴士穿梭巷弄，協助行動不便的身障者或長輩外出就醫、復健，因此姊弟商量，以父母名義捐贈復康巴士，期許幫助需要的人，也希望這份善心能回報父母。

新北市秘書長邱敬斌和交通局長鍾鳴時、社會局副局長許秀能等親到瓊林南路代表受贈，立委蘇巧慧及當地西盛里長陳金田等亦蒞臨參加捐贈儀式。

邱敬斌表示，趙家子女飲水思源、感恩孝心令人欽佩，為新北市增添一輛復康巴士。新北市近3年復康巴士服務均超過60多萬人次，今年元月份統計已超過5萬人次，復康巴士對行動不便者助益很大，他的母親晚年也使用過，體會很深，感謝趙家的愛心。

大益紙器位在新莊瓊林南路從事包裝紙箱製造。圖／新北市社會局提供
大益紙器位在新莊瓊林南路從事包裝紙箱製造。圖／新北市社會局提供

巴士 父母

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