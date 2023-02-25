北市擬增內湖2處科技執法 蔣萬安：需評估人工辨識成本

為降低交通違規，台北市在34處建置科技執法設備，可自動取締違規車輛。北市交通大隊預計於今年在民權東路與舊宗路口、港墘路與堤頂路口2處設置科技執法；台北市長蔣萬安指示，交通大隊未來規劃執法點，也要注意執法品質，評估需增加多少人力辨識科技執法取締，避免盲點開錯單的烏龍。

台北市目前有34處科技執法設備，包括建國高架、市民高架可取締大車違規上路，避免因大型車載重問題影響橋樑結構安全，車輛稍縱即逝不易攔查取締，透過科學儀器有效降低員警攔檢風險。

在自強隧道、辛亥隧道有區間測速，在測試期間，月平均有23萬3547件超速違規，到去年底12月，剩1416件，減少99.4%超速車輛。

台北轉運站、北車、市府轉運站、北醫旁（吳興街220巷）、捷運公館站、榮總、中山北路二段、南港車站和內湖路一段739號，裝有違規停車科技執法，當車輛違停超過3分鐘，即照相並比對製單，每個點至少減少60%以上違停，其中市府轉運站、台北轉運站更減少93.9%及98％違停。

另外，北市交大在21個「路口多功能科技執法」，可抓車輛不停讓行人、闖紅燈、不依規定轉彎、違規變換車道、逆向行駛等，如鄭州西寧路口處，測試期間月平均違規數為8660，去年12月剩1532，減少82.3%。

交通大隊預計在今年，於內湖區民權東路與舊宗路口、港墘路與堤頂路口2處，裝設科技執法設備。北市交通局長謝銘鴻認為，科技執法可降低員警執法風險，盼市府能支持預算；研考會說，雖然攔檢成本降低，但科技執法變多，仍需要人力辨識正確性，需要投入人力，警察局應同時估算人力成本。

蔣萬安舉例，新北市日前有拖吊車違規，卻把單開給被拖吊的車輛，成為科技執法盲點。蔣指示，市府一定全力支持預算，要求交通大隊規劃科技執法點，但在提高效率同時，也要提升執法品質，需要有人工辨識，要求評估需增加多少人力及配置，並持續精進。