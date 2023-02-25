228連假遊新北 觀光工廠推限定優惠

228連假今起連放4天，新北市觀光工廠及產業文化館各具有特色，不論是文創、生活用品、工藝美學、茶葉、美食等，透過建置豐富的展示專區、互動裝置以及有趣的DIY手作體驗，了解場館及產業的發展史，寓教於樂，讓旅遊更有意義。除此之外，觀光工廠也推出商品折扣、滿額贈禮以及抽獎等期間限定優惠活動。

經發局長何怡明表示，新北市21家的觀光工廠及產業文化館，包含美食饗宴、生活藝術、時尚工藝及FUN轉教育等產業面向。經發局協助傳統工廠轉型為具有觀光價值的場域，推出全方位轉型輔導服務，幫助業者形塑品牌化形象，提升產業價值，整合多方資源進行聯合行銷。帶領觀光工廠搶攻旅遊市場，串接觀光工廠及特色商圈景點，也與學校職探索連結，促進產官學合作，提高觀光工廠知名度，創造在地就業及商機。

228連假期間，新北觀光工廠及產業文化館相繼推出優惠活動，融合日本元素的「手信坊創意和菓子文化館」，以鳥居、招財貓、石刻人偶、和菓子娃娃營造的日式街道，並推出消費滿300元贈精美小禮物的活動。吳福洋是台灣第一家襪子工廠，為保留台灣襪業的發展，於林口區成立「吳福洋襪子故事館」，除了可以體驗織襪流程，現場還可以報名體驗百年手搖針織機，體驗450元以上的DIY百年手搖針織課程，再送水瓶保護套一個、購買襪品消費滿1500元享88折優惠。